La sentencia del juicio al ‘procés’ y los disturbios marcan el pleno de Barcelona

La tramitación de las ordenanzas fiscales y la sentencia del juicio del procés marcarán este viernes el pleno del Ayuntamiento de Barcelona. Si no hay novedad, las ordenanzas pasarán sin problemas el trámite para que puedan entrar en periodo de exposición pública y alegaciones: tendrán el voto a favor de los comunes y el PSC, y ERC ya ha dicho que no pondrá trabas a que sean debatidas. Así, la cuestión que tiene todos los números para elevar la temperatura del salón de plenos es la sentencia del juicio al procés y los graves disturbios registrados durante las protestas en contra. Los grupos de la oposición han presentado textos a votación que obligarán al gobierno de coalición de la alcaldesa Ada Colau a posicionarse en materias delicadas en las que los socios no comparten la misma opinión. El presidente del grupo municipal del PP, Josep Bou, no dudó este jueves en augurar "una bronca impresionante".

El grupo municipal de ERC, reprocha a Colau que "no ha estado a la altura" del momento y no esconde que quiere convertir el pleno en una respuesta a la sentencia. Sobre todo después de que la alcaldesa decidiera la semana pasada anular el pleno extraordinario que ella misma había convocado para hablar de la cuestión. El ejecutivo argumentó que la tensión por las movilizaciones y los disturbios no fomentaría el debate sereno.

Francina Vila, concejal tras la inhabilitación de Forn Francina Vila toma posesión este viernes del acta de concejal de regidora de Barcelona después de que Joaquim Forn haya sido inhabilitado por el Tribunal Supremo. Vila ocupaba en puesto número siete de la lista de Junts per Catalunya, que obtuvo cinco concejales. El grupo municipal obtuvo cinco concejales, pero el número cinco, Albert Civit, no llegó a tomar posesión de su acta de concejal y en su lugar entró en el consistorio Jordi Martí.

La concejal republicana Elisenda Alamany criticó este jueves que Barcelona no haya celebrado pleno sobre el fallo del Tribunal Supremo como han hecho otros 814 municipios. Las propuestas de ERC pedirán un posicionamiento "claro y nítido para la liberación de los políticos encarcelados" y que Colau asuma un rol de liderazgo ante Europa para dar a conocer "la involución de derechos y libertades que sufre Catalunya".

Por parte de Junts per Catalunya, el partido lleva a votación una proposición que, entre otras cuestiones, pide rechazar la sentencia del Supremo, exigir la puesta en libertad de los políticos presos y denunciar "la regresión de derechos y libertades que desde hace años se sufre en Cataluña".

Desde las filas de Ciutadans, el grupo municipal presentará una propuesta para que el Ayuntamiento se persone como acusación particular contra los detenidos por los disturbios ocurridos tras la sentencia del procés y para que se apoye a las fuerzas de seguridad. El partido naranja, además, ha pedido a Colau y a su socio Jaume Collboni (PSC) que el consistorio abandone la Asociación Catalana de Municipios "a raíz de la investigación a la entidad por presunto desvío de fondos públicos". Dejar de pagar la cuota supondría un ahorro para la ciudad de 150.000 euros al año, asegura Ciutadans.

Por su parte, el PP presenta una proposición que pide condenar los disturbios de la semana pasada y además se lo preguntará a la alcaldesa Colau en el apartado de ruegos, así como que muestre apoyo explícito a los cuerpos policiales.