Las furgonetas y camiones contaminantes tendrán un año de moratoria para circular por Barcelona a partir de enero

El Ayuntamiento de Barcelona tiene lista la ordenanza que concreta el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el perímetro de las rondas de la ciudad, donde a partir del 1 de enero de 2020 no podrán circular los vehículos más contaminantes, los que no tienen etiqueta ambiental de la DGT. La restricción se aplicará de lunes a viernes de siete de la mañana a ocho de la tarde; no afectará a vehículos de emergencias; se concederá un año de moratoria a furgonetas, camiones y autobuses contaminantes; y los turismos contaminantes podrán pedir diez permisos al año para circular por la ciudad. Las sanciones oscilarán entre 200 y 1.800 euros, pero no se comenzará a multar hasta abril.

Los responsables de movilidad y del área de ecología del Ayuntamiento, el Área Metropolitana y la Generalitat han comparecido este lunes para explicar el funcionamiento de la ZBE, que además de Barcelona afecta parcialmente a L’Hospitalet, Cornellà, Esplugues de Llobregat y Sant Adrià de Besòs. De ahí que la ordenanza, además de Barcelona, tendrán que aprobarla también los otros cuatro municipios.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Ecología y Movilidad, Janet Sanz, ha subrayado que la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona es “pionera en España” y ha recordado que su superficie, 95 kilómetros cuadrados, es 20 veces la del controvertido Madrid Central. Sanz ha defendido las restricciones por una cuestión de salud y ha señalado el reciente estudio que indica que en Barcelona hay 350 muertes prematuras al año debidas a la contaminación.

“Tenemos que hacernos a la idea de un cambio de paradigma, por la salud y por la democratización del espacio público, que ahora está destinado en un 60% o 70% al coche”, ha manifestado para acabar resumiendo: “Hay que hacerse a la idea de que cada vez será más difícil circular por Barcelona”, ha resumido. Sobre la moratoria para las furgonetas, camiones y autocares que no tienen etiqueta, Sanz ha dejado claro que se les da un año para que actualicen sus vehículos “por sensibilidad con un colectivo muy precarizado de trabajadores autónomos”.

La restricción de vehículos contaminantes afectará a un 23% de los vehículos que actualmente circulan por Barcelona. El consistorio calcula que en un primer momento la reducción de vehículos será de 50.000, “con el objetivo de que en cuatro años alcance 125.000”. En reducción de emisiones, las estimaciones apuntan a que las de óxido de nitrógeno bajarán un 15% y las de CO2 un 6%.

El impacto de las restricciones también está previsto que afecte en el transporte público, que cuando en abril se comience a multar podría recibir un 20% más de pasajeros, ha estimado la concejal de Movilidad, Rosa Alarcón.