Los candidatos llaman a la movilización ante unas previsiones ajustadas para los dos bloques

La encuesta de 40dB. que EL PAÍS publica este domingo muestra un escenario tan ajustado que todo es posible en las elecciones municipales del 26 de mayo. Según el sondeo, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, podría revalidar su mandato con el apoyo del PSOE, pero el margen es tan estrecho que la situación podría dar un vuelco en la recta final de la campaña. Ante un escenario político fragmentado y polarizado, los partidos hacen un llamamiento a sus votantes para que no se confíen y no dejen de acudir a votar el próximo domingo.

Carmena, que no suele comentar encuestas y siempre responde que ella no es socióloga, sí que ha querido destacar un dato este domingo, antes de un acto sobre cultura. "Me han hecho pensar los datos que incorpora la encuesta sobre la valoración de la gestión del Ayuntamiento. Ahí sí que me parece que es muy importante que entre quienes piensan que entre los que piensan que este Ayuntamiento lo ha hecho muy bien, bien y regular, es un número enorme (68,7%). El grupo que piensa que no, es muy pequeño (27,2%)", ha reflexionado la alcaldesa. "Lo que sí me da miedo es que en esta confusión de siglas que se está haciendo, en esto que se llama un pacto con la ultraderecha, no nos demos cuenta de lo negativo que resulta para Madrid que se apruebe un pacto que va a la contra, que va exclusivamente a destruir, cuando hay un porcentaje tan alto de madrileños que piensa que está bien lo que hacemos, y que debemos continuar por ese camino", ha añadido. “Teniendo un apoyo tan grande, qué sentido tiene un pacto a la contra”, ha insistido.

"Sabemos que las encuestas están diciendo que todo pende de un hilo, que hay una posibilidad de que la izquierda pueda gobernar en Madrid, pero también es cierto que existe un grave riesgo de que podamos volver a políticas anteriores que significan involución, que significan pérdida de derechos en muchos casos", ha advertido en declaraciones a este periódico el candidato socialista, Pepu Hernández.

"Por eso quiero llamar a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid para que acudan a las urnas, para que defiendan la ciudad abierta y tolerante que es Madrid y que puede y debe seguir siendo así", ha continuado. Pese a que el sondeo muestra una caída en la de estimación de voto a su candidatura (de 15,28% de 2015 a 14%) y la posible pérdida de un concejal, el exseleccionador de Baloncesto asegura que encara "la última semana con la misma determinación, con la misma fuerza y con más ilusión".

La encuesta arroja un resultado catastrófico para el PP. Los populares obtendrían el peor resultado de su historia, con un 19,1% de intención de voto (15,45 puntos menos que en 2015), en línea con la debacle del partido en las pasadas elecciones generales. Pasarían de ser la primera fuerza en el Ayuntamiento a la tercera, por detrás de Ciudadanos, y perderían entre 9 y 10 concejales. Ante este panorama, el candidato, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado en un acto de campaña que "el centro derecha solo puede perder desde la abstención, que es la gran aliada de Carmena". "Si los votantes de centro derecha acudimos el domingo a las urnas y se articula una mayoría será el fin de la alcaldesa", ha insistido. "Nosotros somos más y no podemos ser menos porque nos quedemos en casa en lugar de ir a votar".

La candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha intervenido en un acto de su partido en un vídeo grabado en el hospital, donde se encuentra tras haber dado a luz a su tercera hija este viernes. Ante la posibilidad del sorpasso al PP, Villacís ha animado a su equipo a "darlo todo" en la última semana de la campaña, recalcando que no se puede "desperdiciar ningún día" porque están "muy cerca" para "sacar el populismo de Madrid" , informa Europa Press.

La candidatura de Madrid en Pie Municipalista, encabezada por Carlos Sánchez Mato y otros concejales del sector crítico de Ahora Madrid, no lograría representación al no superar el umbral del 5% (se quedaría en un 1,3% de intención directa de voto). "La encuesta se realizó hasta el pasado 9 de mayo, desde entonces hemos podido explicar nuestro programa en decenas de actos pequeños en los barrios. Me quedo con lo que dice una pancarta que han colocado los taxistas en el aeropuerto de Barajas: 'El voto útil es el que te defiende'. A eso nos debemos", afirma el candidato.

"En estos últimos 10 días ha aumentado el apoyo por parte de Podemos a la candidatura, en sus círculos y también en publico, ayer por ejemplo en el acto de Alcorcón, y vendrán más. Las encuestas están atribuyendo el voto de Podemos por defecto a Más Madrid y eso probablemente no se ajustará a lo que ocurra", añaden fuentes de la candidatura. Según el sondeo, solo el 6,4% de quienes votaron a Podemos en las elecciones generales del pasado 28 de abril se decantaría por Madrid en Pie Municipalista el 26 de mayo. El partido de Pablo Iglesias apoya tanto la candidatura de Carmena como la de Sánchez Mato.

“Hoy sale una encuesta que dice que Carmena puede repetir como alcaldesa, que es lo mejor que nos ha pasado en Madrid en los últimos años", ha dicho Íñigo Errejón en el mismo acto sobre cultura en el que se encontraba la alcaldesa. "Y en la Comunidad de Madrid estamos rozando el cambio. Votad y convenced a los que os rodean”, ha añadido el candidato de Más Madrid a las autonómicas.

Con información de Gloria Rodríguez-Pina y Pablo León.

