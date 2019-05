Podemos da su apoyo a la vez Carmena y Sánchez Mato

Isa Serra, candidata de Unidas Podemos a la Comunidad, ha mostrado, por primera vez, el apoyo explícito de su formación a las plataformas de Manuela Carmena y Carlos Sánchez Mato que compiten entre sí para gobernar el Ayuntamiento de la capital a partir del próximo 26 de mayo. "Tenemos que apoyar ambas candidaturas", ha dicho. [Rivales condenados a entenderse]

Carmena tratará de revalidar la alcaldía de la capital, pero para conseguirlo tendrá que forjar una alianza con el resto de partidos progresistas que concurren a esta cita, según pronosticó el último macrobarómetro del CIS. Podemos decidió no concurrir a estas elecciones municipales después de que la alcaldesa decidiera no incluir en su lista a miembros de la formación. "Si ganamos el Ayuntamiento hace 4 años fue por la confluencia de partidos que se sumaron a la candidatura de Ahora Madrid. En los últimos meses Carmena ha decidido prescindir de algunos de esos actores generando una candidatura propia. No es lo mejor que podría haber pasado", ha asegurado Serra.

La decisión de la regidora —unida a la integración de Errejón en su plataforma Más Madrid como candidato a la Comunidad— dinamitó la posibilidad de un acuerdo previo. Serra, como ha reiterado Errejón, confía en una alianza poselectoral entre todas las formaciones. "Desde Unidas Podemos tenemos que hacer lo posible para evitar que vuelva la derecha", ha zanjado.

Sánchez Mato es el candidato de Madrid en Pie, la coalición de IU y Bancada municipalista, al Ayuntamiento. El que fuera responsable de Economía de Carmena, cesado de su cargo por la alcaldesa —se mantiene como concejal—, ha decidido presentarse a esta elección. "Isa Serra es mi candidata a la Comunidad de Madrid", ha respondido el edil. "Su programa coincide con el nuestro en asuntos tan importantes como los urbanísticos, empezando por la Operación Chamartín, o la recuperación de la gestión pública de los servios. Ella, como nosotros, reconoce que hay un problema grave de vivienda y no se esconde al señalar a bancos y fondos buitre como responsables de desahucios".

Serra ha aprovechado el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum para presentar sus propuesta en vivienda. Su apuesta es la eliminación de las bonificaciones del 95 por ciento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis), la creación de un impuesto sobre la vivienda vacía exclusivo para los grandes tenedores y otro impuesto sobre el Patrimonio Inmobiliario de las personas jurídicas, exento si el propietario pone sus viviendas en régimen de alquiler social a precio regulado. "Con esta coincidencia programática, que no tiene con otras candidaturas, nos alegra el reconocimiento que hoy ha hecho público", ha resumido Sánchez Mato.

El apoyo de Podemos a la candidatura de Sánchez Mato era un factor con el que esperaba contar Madrid en Pie Municipalista. A esta formación, que el CIS sitúa fuera del Ayuntamiento porque no lograría superar el umbral del 5% necesario para tener representación, un empujón de estas características le da vuelo. Según la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, la coalición obtendría un 2,2% de los votos. Si logra recoger más votos aupados por el soplo de Podemos y mejora su resultado, por encima de ese 5% mínimo, sumaría a la izquierda de Carmena, en vez de restar como auguran ahora las encuestas.

