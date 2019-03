El PSOE llama a la movilización en su primer gran acto de precampaña en Madrid

Pedro Sánchez junto a Pepu Hernández en el teatro Goya de Madrid. FERNANDO ALVARADO (EFE) / ATLAS

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha acompañado este sábado a su primer gran acto de precampaña al candidato a la Alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, una semana después de que ganase las primarias en primera vuelta y con un 64,28% de apoyos, y al aspirante a la Comunidad, Ángel Gabilondo. Sánchez ha llamado a la movilización y ha animado a la militancia y a los candidatos a "trabajar por ello". "Urnas vacías significa involución y urnas llenas significa progreso para todos", ha dicho en el cierre de su discurso. En Madrid, frente a una "derecha partida en tres y una izquierda hecha añicos", el presidente asegura que los únicos que pueden "garantizar estabilidad, progreso, y un proyecto inclusivo" es el partido socialista.

"Si miráis el panorama de lo que está haciendo la derecha, está jugando a la abstención, a que no haya movilización. Si el sentido común se moviliza, es evidente que el sentido común va a ganar", ha afirmado el secretario general socialista, que considera que "hoy en España el sentido común lo representa única y exclusivamente el PSOE".

"La derecha se funde sin rubor con la ultraderecha", ha advertido el presidente, que ha asegurado que su partido quiere una "España integradora, que no excluya, donde quepamos todos y todas", frente al "cordón sanitario" de Rivera al PSOE y a "los millones de españoles que le han votado durante décadas". "La España que nosotros queremos no se reduce a la plaza de Colón, que no pudieron ni tan siquiera llenar", ha dicho. Sánchez ha señalado a las plazas que estuvieron a rebosar de feministas el 8 de marzo de femistas, a las que se ocupan cada 1 de mayo reivindicando un trabajo digno, y a las que se llenaron este viernes por jóvenes que piden acciones para proteger el clima, a quienes el presidente ha prometido "solidaridad intergeneracional".

Plan de Cercanías para Madrid El presidente del Gobierno ha recordado que su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que no lograron el visto bueno del Cogreso, incluían un plan de inversiones para mejorar el sistema de Cercanías en la Comunidad de Madrid. "Habíamos impulsado muchos recursos para mejorar el Cercanías en Madrid. Yo me comprometo con la Comunidad de Madrid a que si volvemos a gobernar ese plan de Cercanías va a estar al servicio de los ciudadanos", ha prometido Pedro Sánchez.

"Soy muy consciente de que os vais a dejar la piel, que vais a trabajar para que las urnas se llenen de papeletas con el puño y la rosa", ha dicho Sánchez dirigiéndose a los candidatos y al medio millar de militantes que se han congregado este sábado por la mañana en el teatro Goya de Madrid.

"Nos queda un trabajo tan bonito, tan ilusionante como difícil. Un trabajo de movilización espectacular", ha coincidido el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, que irá como número tres al Congreso en las listas de Madrid. "No puede quedarse nadie indiferente, no puede quedarse un voto socialista en su casa, porque si no ganamos nosotros, ganan la derecha y la ultraderecha", ha añadido.

El reto para Hernández el próximo 26 de mayo es mayúsculo. El PSOE no gobierna desde hace tres décadas en la capital, tras la moción de censura contra Juan Barranco en 1989. En 2015 el partido obtuvo apenas un 15,25% de apoyos con Antonio Miguel Carmona, el candidato de entonces, y algunos sondeos sitúan hoy al partido en quinto puesto, por detrás de Vox.

Gabilondo tiene una posición mucho más aventajada. El exministro de Educación y catedrático de Filosofía, que tuvo un 25,5% de apoyos en las elecciones pasadas, sale como primera fuerza en algunas encuentas aunque la candidatura de Íñigo Errejón con Más Madrid pretende ganarse a parte de su electorado.

El primer mitin de Pepu Hernández

Pedro Sánchez está de gira por España para apoyar a los candidatos a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo. El exseleccionador de baloncesto, un independiente que representará al PSOE en la carrera para gobernar la capital, tiene un significado especial para el secretario general socialista, porque fue una apuesta personal que resultó ganadora.

En su primer mitin como candidato oficial, Hernández se ha desenvuelto con relativa facilidad, más asertivo y suelto que en el debate que celebró durante las primarias. "Con la energía que desprende este partido y orgulloso de poder decir alto y claro que soy candidato a la Alcaldía de Madrid por el PSOE", ha dicho.

Durante su intervención, muy centrada en la desigualdad en la capital y en "los barrios olvidados más allá de la M-30", el exseleccionador ha asegurado que “el enemigo no es la derecha, el enemigo se llama machismo, desempleo, inseguridad, pobreza". "Me niego a que en Madrid exista pobreza infantil", ha dicho. "Me voy a dejar la piel al lado de este partido, solo os pido que salgáis a jugar y ganar este partido conmigo", ha dicho llamando también a la movilización.

El portavoz en la Asamblea de Madrid ha prometido una "campaña firme pero ponderada", alejada de la "algarabía" y "los zascas". Gabilondo ha llamado a cambiar el gobierno de la Comunidad y ha advertido: "Si no gobernamos nosotros, que se sepa que lo harán otros". "Tenemos que ser solventes, lograr bienestar y riqueza, pero con igualdad, con justicia".

El presidente del Gobierno presentó la precandidatura de Hernández en el Teatro de la La Latina en Madrid el pasado 3 de febrero. Poco más de un mes después, vuelven a subirse juntos a un escenario, el mismo en el que Pablo Casado (PP) lanzó en enero a sus dos candidatos, José Luis Martínez Almeida, para el Ayuntamiento, e Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram