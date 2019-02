Torra: “La democracia está por encima de cualquier ley o imposición”

Quim Torra, presidente de la Generalitat. En vídeo, sus declaraciones en 'Más de uno'. KIKE PARA / VÍDEO: ONDA CERO

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este miércoles en una entrevista, un día después del arranque del juicio a los dirigentes independentistas en el Tribunal Supremo, que "la libertad del pueblo y la democracia están por encima de cualquier ley o imposición". Tras subrayar que los tratados internacionales recogen el derecho a la autodeterminación, el líder secesionista ha asegurado: "Quien tiene un problema con el principio de legalidad es España, no nosotros". Y ha emplazado al Ejecutivo, con el que no ha mantenido contacto desde el viernes, a buscar una solución al conflicto que pase por una votación.

El presidente catalán, que el martes estuvo presente en Madrid en la sede del tribunal que juzga los hechos ocurridos en octubre de 2017 —con la celebración de un referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de Cataluña—, se ha preguntado si los catalanes deben resignarse a un Gobierno que no acepte la votación de una consulta. "¿Por qué tenemos que resignarnos a no tener un referéndum como el de Escocia?", se ha preguntado en Onda Cero, para a continuación plantear que "si en la Constitución no cabe el derecho de autodeterminación de Cataluña, quizás el problema lo tiene la Constitución".

En este contexto, Torra ha indicado que es el Estado quien "tiene un problema con el principio de legalidad" y no los independentistas, pese a admitir que no existe una mayoría para promover, desde el Parlamento catalán, una reforma de la Ley Fundamental que contemplara ese referéndum. Torra ha admitido así que en Cataluña sigue rigiendo la Constitución y el Estatuto de autonomía, pero ha remarcado que hubo una "proclamación" de la independencia y que esta "aún no se ha hecho efectiva".

Cambio de opinión

El presidente catalán ha emplazado al presidente del Gobierno central y a la vicepresidenta del Ejecutivo a explicar si "cambiaron" de opinión en cuanto a seguir con las negociaciones que estaban en marcha la semana pasada por la "convocatoria fascista" del pasado domingo —en relación a la concentración del PP, Ciudadanos y Vox— o por las presiones del "viejo y rancio" PSOE que representa en su opinión el expresidente Felipe González.

Sobre el documento de 21 puntos que entregó a Pedro Sánchez, ha asegurado que el presidente le dijo que lo "estudiaría" y que le parecía bien que hablara del mismo en un acto en la patronal Foment del Treball ese mismo 20 de diciembre.

En cuanto a la fotografía de este martes en la que Torra saluda a los acusados en la sala del Supremo y Oriol Junqueras le da la espalda, Torra ha criticado las interpretaciones que se han dado, y ha asegurado que justo "media hora después" de la instantánea se abrazó con el exvicepresidente del Govern y líder de ERC. Siguiendo con el juicio del procés, ha considerado que ayer martes, "solo en una mañana", las defensas lograron "desnudar" al Estado y dejaron en evidencia, en su opinión, que es un juicio contra las "ideas políticas" y orientado a "descabezar" el movimiento soberanista.

"En este juicio se está juzgando a la justicia española. Lo que hemos visto me parece increíble, que líderes sociales estén en prisión por defender una idea. Yo hubiera tomado las mismas decisiones de Jordi Cuixart. ¿Por qué está Cuixart en prisión? ¿Qué hizo Jordi Cuixart? Todos vimos lo que pasó en la Consejería de Economía, no hubo violencia. Hoy ya no debería seguir este juicio", ha asegurado Torra.