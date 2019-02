La alta cocina adelgaza

La encuesta PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) es un instrumento de valoración dietética formado por 14 preguntas cortas que arrojan información sobre la adherencia a dicha dieta.

Según un estudio de la SEDCA sobre los hábitos de 1.200 trabajadores en su área de trabajo de diferentes comunidades empleando este test, el resultado sobre la alimentación fuera de casa se considera "malo, teniendo en cuenta lo mal que están en verdura o fruta”, apunta la nutricionista Andrea Calderón. El 29,3% (31,2% hombres y 25,3% mujeres) obtuvo una puntuación menor de 8 puntos sobre 14. El 61,9% no come suficiente verdura, el 57,4 % no ingiere suficiente fruta diaria, el 34,9 % come legumbres menos de dos veces a la semana y el 37,1 % tampoco alcanza las dos raciones de pescado semanales.