BiciMad bien vale 10,5 millones de euros

Madrid llegó tarde a la bicicleta pública. En 2014, la entonces alcaldesa Ana Botella (PP) inauguró las flamantes bicis eléctricas de la capital. Para ello, utilizó un concurso público que acabó ganando la empresa Bonopark: el Ayuntamiento abonaba anualmente 25 millones de euros a cambio del servicio (blindado por 12 años). Poco después, en 2015, el servicio estaba al borde del colapso: bicis que no funcionaban, vehículos vandalizados o estaciones inoperativas. Bonopark no solo no llegaba a cubrir gastos sino que declaraba necesitar un reequilibrio económico de 3,6 millones de euros para evitar la quiebra. El Ayuntamiento, gobernado ya por Manuela Carmena (Ahora Madrid), tenía que decidir si dejar caer el servicio o rescatarlo. Encontraron una solución: municipalizar las bicis públicas.

En octubre de 2016, el Ayuntamiento cerró un acuerdo con Bonopark por el que abonaba 10,5 millones de euros a cambio de que el sistema público estuviese gestionado por la Empresa Municipal de Transporte (EMT). Al Partido Popular de Madrid no le gustó la operación. El PP, con apoyo de Ciudadanos, abrió una comisión de investigación al respecto y en enero de este año llevó al Ayuntamiento a juicio, argumentando que la cantidad pagada era arbitraria. El perito judicial al que se le ha encargado la valoración de la operación no opina lo mismo: “El precio pactado, aprobado y abonado a la entidad Bonopark, de 10,5 millones de euros, por la cesión a la EMT [de BiciMad] , es acorde y ajustado al contrato celebrado”, según consta en su informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS. “El precio fijado entre ambas entidades fue el fruto de la negociación entre partes independientes y consideramos el mismo como razonable en el marco de la citada operación”, continúa el informe.

Al finalizar el primer año de gestión pública (2017), BiciMad mejoró sus cifras: un total de 3,3 millones de viajes, un 19% más que el año anterior. Hace tres meses batió su récord de viajes diarios superando los 16.000 viajes. En octubre de 2017, el Ayuntamiento anunció que iba a ampliar el sistema con 42 nuevas estaciones en ocho distritos, algunos de ellos fuera de la M-30, frontera en la que operan las bicis. Pero esa ampliación quedó congelada a la espera de resolver la causa judicial abierta. También se abrió una comisión municipal de investigación, impulsada por PP y Ciudadanos, sobre el asunto y la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, realizó una valoración en la que reseñaba que no veía justificado que el Ayuntamiento hubiese pagado 10,5 millones de euros por el servicio.

“EMT obtiene unos beneficios inherentes a la cesión del citado contrato, además de permitir mejorar el servicio a los ciudadanos de una manera más eficiente y en mejores condiciones para los mismos”, dice el perito judicial. También resalta que “el proceso de fijación y acuerdo del precio final de la cesión del contrato fue largo y negociado”; que con la cesión se “finaliza un problema con Bonopark, que amenazaba con acudir a los Tribunales”; que la operación “no deteriora la imagen de BiciMad” y que se “garantiza la continuidad del necesario servicio”.

Finalmente, la valoración pericial remarca que “respalda el procedimiento utilizado por EMT para llegar a la valoración del precio de cesión por los activos tangibles e intangibles, que da por válidos: el precio es acorde y ajustado al contrato celebrado”.

