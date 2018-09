El Ayuntamiento rectifica y no prohibirá a las bicis circular por Madrid Río

"Nuestro objetivo es que cuando este carril bici esté construido y en funcionamiento, declarar Madrid Río como una zona peatonal, donde la Ordenanza de Movilidad, ya prohíbe la circulación en bicicleta", dijo el martes el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo. Las palabras del concejal sobre la futura prohibición de circular en bici por Madrid Río levantaron críticas de asociaciones y ciclistas, que usan por miles este parque madrileño, sobre todo los fines de semana. Este miércoles, Calvo rectificó durante el pleno: "Las bicicletas con una velocidad por debajo de los 10 kilómetros hora podrán seguir circulando por Madrid Río", señaló. Es la misma velocidad a la que se les exige ir ahora.

En esta decisión ha tenido peso la reacción de los ciclistas, que pusieron en marcha una recogida de firma para impedir esta medida que logró más de 700 apoyos en tan solo una horas. "Prohibir las bicis en Madrid Río es como prohibirlas en el Retiro, en el Juan Carlos I, en Central Park... es un sin sentido de dictadorzuelo antibici. De toda la vida, en los parques se puede ir en bici, (con limitación de velocidad, pero se puede)", explicaba el martes activista ciclista José Rossi.

Senda ciclable con una limtación a 10 kilómetro por hora como la que existe en Madrid Río. KIKE PARA

Por su parte, la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, recordó el miércoles que en Madrid Río "se aplicará la misma normativa que en cualquier parque", y que lo que no puede ser es que los ciclistas "vayan por la senda ciclable como si fuera un carril bici", ya que la convivencia con los peatones exige rebajar la velocidad. Pero esa normativa ya existe en Madrid Río.

Sin embargo, Calvo no lo consideró una rectificación: "No hay cambio de criterio. Decimos que las bicis no podrán circular a la velocidad normal que se usa para moverse por Madrid. Los usos de ocio, por debajo de los 10 kilómetros hora o los niños o los patines, que en su momento habrá que analizar, quedan fuera de esta regulación", señaló el miércoles.

Además, insistió en que los ciclistas que pedaleen a más velocidad tendrán que circular por el carril que comenzará a construirse este lunes de manera paralela a Madrid Río. Ese futuro "itinerario ciclista" consta de ocho kilómetros, pero menos de dos son carril bici segregado, mientras que los otros seis son ciclocarril, es decir, una bici pintada en el suelo en un carril compartido con los coches. Este itinerario unirá los distritos de Arganzuela, Centro y Moncloa desde el Puente de los Franceses a la Plaza de Legazpi.