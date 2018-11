Garrido llevará a Carmena a los tribunales si el lunes no recibe los informes de Madrid Central

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha exigido a Manuela Carmena el expediente de Madrid Central con un ultimátum de cinco días: si el próximo lunes, 12 de noviembre, no lo ha recibido una copia completa llevará a los tribunales el proyecto, cuya puesta en marcha está prevista por el Ayuntamiento para el 30 de este mismo mes. Así se lo ha notificado en una carta, con fecha de este miércoles, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El envío de la misiva es el primer paso para llevar el nuevo plan de movilidad de Carmena ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Al tratarse de un requerimiento escrito, la amenaza de iniciar el procedimiento judicial adquiere un tono más formal. Si se llega a los tribunales, Garrido pedirá la suspensión cautelar del proyecto de Madrid Central con el argumento de que la Comunidad no puede calcular el impacto que tendrá en el tráfico al no haber tenido acceso a los informes preceptivos.

En concreto, se solicitan los expedientes del acuerdo de Pleno del 5 de octubre de 2018 -sobre la Ordenanza de Movilidad Sostenible- y de la Junta de Gobierno del 29 de octubre, que desarrolla el Régimen de Gestión y Funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones Madrid Central. La misiva reclama "a la mayor brevedad posible, y en todo caso, antes del próximo 12 de noviembre copia completa de los expedientes correspondientes a dichos acuerdos", de conformidad con "lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local, la de Administración Local de la Comunidad de Madrid y la de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid".

A primera hora de este miércoles, en declaraciones a los medios tras inaugurar un simposium sobre neurociencia, epilepsia y trastornos del espectro autista, Garrido ha vuelto a pedir al Gobierno municipal que paralice Madrid Central para ver otras "alternativas a la contaminación y a la movilidad" en la capital y esperaba no tener que recurrir a la vía judicial, según recoge Efe. "Queremos que se aplace sine die para que los técnicos puedan trabajar con documentacion que todavía no nos han entregado", afirmaba hace días, añadiendo que "no se puede abordar un proyecto que afecta a 470 hectáreas del centro de Madrid, que se dice pronto, sin un solo papel". De hecho, en los presupuestos presentados por Garrido no se computa ninguna previsión económica para hacer frente al aumento de la demanda en el transporte público que previsiblemente causará Madrid Central desde el 30 de noviembre.

El Ayuntamiento accedió a retrasar la fecha de entrada en vigor una semana, al tener en cuenta la petición de los empresarios por la coincidencia con la jornada de descuentos del Black Friday, pero pese a las críticas y peticiones de paralización del proyecto de PP y Ciudadanos ha reiterado a diario que la nueva ordenanza entrará en vigor el 30 de noviembre. Las multas por acceder a la zona sin permiso serán de 90 euros, si bien antes habrá dos meses de campaña informativa.

