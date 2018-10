El cierre de Madrid Central reducirá en 76.000 los viajes diarios en coche al centro

El Ayuntamiento de Madrid estima que los 230.000 viajes en coche que se realizan al centro cada día se reducirán en unos 76.000 (es decir, un 33%) cuando entre en vigor Madrid Central, el área de tráfico restringido que ocupará la mayor parte del distrito de Centro. Esta disminución llevará aparejado un ahorro de emisiones del 40% por ciento, según los datos del Medio Ambiente y Movilidad que la delegada del área, Inés Sabanés, explicará este jueves en el pleno municipal. Este miércoles se ha conocido que el Consistorio retrasará la puesta en marcha de Madrid Central hasta el 30 de noviembre por el Black Friday.

El Gobierno municipal destaca que de los viajes al área de Madrid Central son en torno a dos millones al día (concretamente, 1.980.000), según los datos del Consorcio Regional de Transportes -gestionado por la Comunidad- y del propio Ayuntamiento. De ellos, 1.200.000 trayectos se realizan en transporte público (59%), 550.000 se hacen andando (27%) y tan solo 230.000 viajes se hacen en vehículo privado (un 11%).

Sobre este total de 230.000 trayectos en coche, se estima que 8.000 son internos (dentro del distrito de Centro), 58.600 son viajes de paso (sin origen ni destino en el área), mientras que 163.400 viajes tienen origen o destino en Madrid Central. La medida de tráfico restringido pretende actuar sobre todo sobre los viajes de paso, lo que afectaría a estos 58.600 viajes.

Además, ello se sumaría una parte de los viajes con origen o destino en Madrid central, concretamente a los vehículos sin etiqueta ambiental -los más contaminantes-, que no podrán entrar al área ni siquiera para ir a un aparcamiento público (salvo que pertenezcan a un residente). En este caso, se trata de en torno al 11% estos 163.400 viajes, unos 18.000, ya que los coches con etiqueta ambiental B o C pueden acceder siemrpe que vayan a un aparcamiento público. La suma de ambas cantidades (58.600 más 18.000) da 76.000, y ese es el número de viajes en coche que el Consistorio espera que se reduzcan.Con esta medida, el Gobierno municipal espera que el ahorro de emisiones contaminantes en todo el área sea del 40%.

Permitido a residentes

Este miércoles entró en funcionamiento la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que contiene el desarrollo de Madrid Central, la medida estrella de tráfico en esta legislatura. En este área podrán entrar los vehículos de los residentes, aunque solo podrán aparcar en la calle en su barrio, ya que todas las plazas en la zona son verdes. Así, un vecino de Embajadores podrá transitar con su coche por la Gran Vía, pero para estacionar tendrá que hacerlo en el barrio de Embajadores (si lo hace en otros barrios del centro, el tiempo máximo es de dos horas). Además, podrán acceder a la zona coches de no residentes con etiqueta ambiental CERO y ECO; los que tengan etiquetas B o C solo podrán entrar para aparcar en un garaje privado o aparcamiento público. No podrán entrar los que no tengan etiqueta ambiental (los más antiguos).

También podrán acceder los vehículos de personas con movilidad reducida, ambulancias y servicios públicos, taxis y VTC, además de profesionales que trabajen en el centro. Todas las motos con etiqueta ambiental podrán acceder, aunque las de etiqueta B y C, con horario restringido: solo de 7.00 a 22.00. Además, los vehículos eléctricos, tanto particulares como de alquiler (Car2go, Emov, Ecooltra, etcétera) tienen permitido el acceso y el aparcamiento. Los empadronados en el distrito de Centro también tendrán limitaciones por distintivo ambiental: a partir de 2025, los coches de residentes sin etiqueta de la DGT no tendrán permitido el acceso.

