Regeneración exprés en el Manzanares

La vegetación vuelve a asomar en el tramo del río Manzanares que el Ayuntamiento embalsó el mes pasado para permitir la práctica del remo y esta semana desembalsó para apostar por la renaturalización impulsada en el resto del cauce, tal y como reclamaban vecinos y ecologistas.

Han vuelto a la zona patos, gallinetas, chorlitejos, garzas comunes e incluso galápagos leprosos. "Y lo más importante", apuntó Martín Barajas: "Hay barbos subiendo el río por la rampita de la presa número 9, lo que indica que la conectividad del Manzanares se ha restablecido".

El pasado 4 de julio, la compuerta número 9 se levantó y los remeros volvieron a navegar el río en una zona de 1.800 metros de largo, alrededor del 25% del tramo urbano del Manzanares, y que pasa por tres distritos de la capital: Arganzuela, Usera y Carabanchel.

Pero las protestas de los vecinos no tardaron en hacerse oír. Hasta 21.000 firmas se reunieron en 12 días de defensores de la naturaleza y de vecinos muy satisfechos con el resultado de la renaturalización. “A mí personalmente me llegaron en tres días 200 correos electrónicos”, afirma Martín Barajas. El ecologista afirma que posiblemente la recuperación de la vegetación va a ser esta vez muy rápida. “Con el calor del mes de agosto esperemos que la vegetación herbácea y arbustiva —que no la arbórea— se recupere rápido”.

En el otro lado está la Federación de remo, que se muestra muy disconforme con la decisión del Ayuntamiento. Afirman que la reapertura de la presa número 9 “supondrá el fin de la Escuela Municipal de Remo de Madrid Río, cuyo convenio con el Ayuntamiento la propia alcaldesa, Manuela Carmena, que también es concejal de Deportes, renovó en junio pasado”. La Federación se está asesorando sobre “el contenido del convenio de renovación” firmado por la alcaldesa y por el presidente de la federación, Pedro Arévalo, para “ver si hay lugar a posibles reclamaciones y por qué vías”, afirma la coordinadora de la federación, Lorena Rodríguez.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, afirmaba que buscará el apoyo del pleno a su apuesta por la renaturalización del Manzanares. Sabanés comparecerá a petición propia en la comisión y en el pleno para ratificar su decisión de desembalsar el río, lo que impide entrenar a los remeros, una posición contraria a la adoptada por el pleno de octubre de 2016, que pidió por unanimidad permitir la práctica de este deporte en la presa número 9.

Ecologistas en Acción fue el que propuso en 2015 al Ayuntamiento renaturalizar el río, cuyas aguas permanecían embalsadas desde los años sesenta. El Consistorio adoptó la medida hace algo menos de dos años. Los ecologistas van a proponer a Carmena que permita el desarrollo de árboles en el margen del río para conformar un bosque de rivera autóctona que permita una mayor depuración del agua y que aumente la biodiversidad.