El remo dice adiós al Manzanares

Lourdes Salas, cordobesa de 39 años, llegó a Madrid hace dos años, cuando las compuertas del río Manzanares que permitían entrenar a los aficionados al remo estaban ya abiertas para favorecer la renaturalización del cauce. Durante dos años, todos los días antes de trabajar, Salas acudía a la Escuela de Remo, muy cerca de Legazpi, y se entrenaba de la única forma en que han podido hacerlo durante estos dos años los 110 alumnos de la escuela municipal (70 menores y 40 adultos): gracias a un ergómetro, aparato que permite remar en suelo firme.

“El remo es mi pasión”, dice Salas. “Es un deporte que me encanta. No compito, lo hago por placer. Me permite estar en contacto con la naturaleza y me ayuda a evadirme. Ahora que había vuelto a crecer el agua con el cierre de las compuertas era un auténtico placer remar en el Manzanares. Pero me ha durado poco: solo 20 días”.

El Ayuntamiento levantará hoy martes definitivamente la compuerta nueve del Manzanares para que el río recupere su cauce anterior y la flora y fauna que repobló las orillas en el resto del tramo urbano vuelva a hacerlo. También alega el Consistorio que la bajada de las aguas eliminará las filtraciones que se habían vuelto a producir en el túnel de la M-30 que transcurre por debajo. Lo que se esfuma a cambio es el único espacio habilitado para el remo actualmente en la capital. Desaparece así el espacio de aprendizaje de la escuela municipal que el propio Ayuntamiento creó en 2012 para fomentar el único deporte que todavía no tenía escuela en la ciudad, una disciplina minoritaria que practican habitualmente poco más de 100 personas. Además, 1.500 menores tienen la opción de ponerse al menos una vez a los remos gracias a la labor de esta escuela.

La Federación Madrileña registró ayer lunes un escrito dirigido a la alcaldesa, Manuela Carmena, para tratar de impedir la apertura de las compuertas de las presas ocho y nueve. La petición también ha sido trasladada a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, y a la concejal presidenta de los distritos Arganzuela y Usera, Rommy Arce.

La portavoz de la Plataforma en Defensa de la Escuela Municipal de Remo, Ana Díez, reclama que se mantenga la actividad de la escuela y que se cumpla el acuerdo adoptado por todos los partidos en el pleno municipal de octubre de 2016. Además, destaca que los remeros estaban en el río Manzanares antes del proyecto de naturalización del río.

Díez califica de “inviables” las posibles nuevas ubicaciones de la escuela que ha propuesto la delegada de Medio Ambiente: el lago de la Casa de Campo para los niños y el embalse de Valmayor para los adultos. “Para empezar, en la Casa de Campo ya hay una escuela”, dice Díez. “Además, en el lago apenas hay espacio para entrenar. Mide por su tramo más largo 300 metros, cuando para alevín, la categoría que requiere menos espacio, se exigen al menos 500 metros”, explica. Natalia Nazaret, tesorera y remera del Club de Remo Lago, afirma que difícilmente podrá este espacio acoger también las barcas de la escuela de Madrid. “Los hangares están bastante limitados”, afirma.

Las compuertas se abrieron en agosto de 2016 y se volvieron a cerrar el pasado mes. “La alcaldesa intenta quedar bien, pero es que las alternativas que propone no son viables. Si hubiese una viable, ya nos habrían remitido a ella en los dos años en los que no hemos podido ejercer este deporte en condiciones, entrenando de cara a la pared”, zanja Díaz.

Según Bosco Labrado, de Ciudadanos, “Carmena pretende acabar con el remo en Madrid con agosticidad y alevosía, sin justificaciones técnicas”. “No es viable trasladar la escuela fuera de la ciudad, ya que imposibilita la práctica de este deporte olímpico y paralímpico que, en la capital, concentra a 150 personas”, critica Labrado, que insiste en que “el Ayuntamiento se está saltando a la torera el acuerdo del pleno para que siguieran entrenando en uno de los tramos del Manzanares”.

“No nos dan alternativas”, se duele Salas. “Ni hay agua en el lago de la Casa de Campo, actualmente cerrado, ni tampoco se puede remar en el embalse de Valmayor. Además, yo vivo en Arganzuela y no tengo coche. ¿Cómo pretenden que vaya diariamente a remar a un lugar que está a 60 kilómetros de distancia?”.