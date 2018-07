El Canal no ha autorizado el remo en Valmayor

El Ayuntamiento de Madrid anunció el miércoles que había encontrado junto al Canal de Isabel II la solución para que la Federación Madrileña de Remo deje el Manzanares: el embalse de Valmayor. Sin embargo, el Canal sostuvo ayer que ni siquiera han valorado esta posibilidad, dado que el Consistorio no les ha remitido la petición por escrito que le solicitó. El organismo recuerda que el área recreativa del embalse está cerrada para adecuarla a la normativa vigente.

El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó en 2016 llenar uno de los tramos renaturalizados del río Manzanares de 1,5 kilómetros a su paso por la ciudad para que los deportistas de la Federación Madrileña de Remo pusiesen continuar con los entrenamientos. La decisión, que contó con el visto bueno de todos los grupos políticos, se materializaría cuando estuviera arreglada la avería de la presa 9.

En julio de 2018, con el problema solucionado, el Ayuntamiento llenó el tramo, lo que provocó una fuerte reacción de los vecinos que vieron como desaparecía la vegetación y los animales que la poblaban. El Ayuntamiento comenzó a buscar una solución y el miércoles anunció que mantendrá la renaturalización total del Manzanares desembalsando el tramo ocupado por los remeros. Para que estos pudieran seguir practicando, “el Área de Medio Ambiente y Movilidad y el Canal de Isabel II han buscado alternativas, proponiendo como la mejor el embalse de Valmayor”, informó la delegada del área, Inés Sabanés.

Un portavoz del Canal de Isabel II aclaró ayer a EL PAÍS que todavía no se ha tomado ninguna decisión. La semana pasada el Ayuntamiento “solicitó verbalmente a los responsables del Canal la necesidad del traslado de las actividades deportivas de los remeros del Manzanares al embalse de Valmayor”. El Consistorio quedó en remitirles “por escrito de manera pormenorizada” los requisitos de los deportistas para poder valorar técnicamente la idoneidad y posibilidad de autorizar esta actividad. Pero “hasta la fecha (por ayer) no se ha recibido documento alguno”, afirmó el mismo portavoz. Una vez que reciban la petición, el Canal estudiará si se puede o no autorizar.

El ente público de gestión del agua informa de que en estos momentos, y debido a las actuaciones de adecuación a la normativa y legislación sectorial vigente, las instalaciones del área recreativa del embalse permanecen cerradas desde el pasado 26 de junio de 2017. Motivo por el que está prohibida la “realización de este tipo de actividades”.

La renaturalización del Manzanares supuso dejar correr al agua libremente, lo que bajó el nivel y permitió que el río se llenara de vida. El Ayuntamiento explica que una vez embalsado el Manzanares, se ha comprobado que provoca efectos negativos en la renaturalización y en la M-30 en cuanto a conservación e inundaciones.

Ahora está elaborando informes de los efectos del llenado con los técnicos y profesionales municipales, con ecologistas y otras organizaciones y el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para tomar una decisión.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, acusó ayer al Gobierno de Ahora Madrid de “reírse del remo” al enviarles al embalse de Valmayor que está cerrado. Esta decisión supondría, además, “externalizar” una escuela de remo que es municipal, recalcó la edil.