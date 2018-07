El misterio del hombre que murió tras caer por el hueco del ascensor del hospital

Como si de un misterioso caso del detective inglés Sherlock Holmes se tratase, el hallazgo de un hombre sin vida el pasado martes en el hueco de uno de los ascensores del hospital madrileño de La Paz ha llevado a la policía (y a curiosos) a barajar (y a especular) varias hipótesis de lo que pudo pasar. El cadáver fue encontrado por técnicos de mantenimiento, sin identificación ni teléfono móvil y con una copia de la llave de acceso al ascensor y una orden de trabajo, según ha informado Europa Press. El hombre, de unos 50 o 60 años, según la policía, iba vestido con ropa de calle (pantalón corto y una camiseta de cuadros) y, a causa de los ocho días que llevaba muerto, desprendía un fuerte olor. Los agentes policiales están revisando las cámaras de seguridad de la zona e interrogando a testigos que puedan ayudar a esclarecer quién es esta persona y qué hacía allí.

Accidente laboral, principal hipótesis

La Policía Nacional baraja como primera hipótesis que la muerte fue un accidente laboral. El hombre, aún sin identificar, portaba una llave maestra con la que podía abrir y cerrar los montacargas y acceder a zonas restringidas. En el momento de la caída no llevaba el obligatorio mono de trabajo ni el equipo habitual (herramientas, móvil, etcétera). El hospital ha negado que fuera empleado del centro. Aunque cabe la posibilidad de que se trate un trabajador de una subcontrata, ya que entre las pertenencias había una orden de trabajo de mantenimiento (varios pacientes y empleados se quejaron de que el ascensor hacía ruido y funcionaba mal, aunque la policía no ha informado de si el elevador comenzó a dar problemas antes de la muerte), por lo que cabe la posibilidad de que fuera a revisar el ascensor y en un descuido se cayó por el hueco. Fuentes policiales han afirmado que el hecho de que llevara la llave no es relevante, "dada a facilidad para conseguirla".

Posible suicidio

El cadáver fue encontrado tras varias quejas de los pacientes y el personal de que el ascensor olía mal. Los técnicos de mantenimientos revisaron el elevador y encontraron al hombre sin vida y tendido bocarriba. Nadie lo conocía. Según el hospital no era un enfermo del centro ni trabajaba en él y la policía no ha especificado si la orden de trabajo que llevaba entre sus ropas es de una subcontrata del hospital o de otra empresa. Por lo que si estás últimas informaciones son ciertas, cabría la posibilidad de que el hombre pudiera haberse quitado la vida arrojándose por el hueco del ascensor. Hasta el momento, la policía ha informado de que continúa revisando las denuncias de desaparecidos por si encuentra un perfil parecido al del fallecido.

¿Asesinato?

Es posiblemente la conjetura más lejana, pero tampoco descartada, hasta el momento por la policía. La principal sería que el hombre fuese empujado intencionadamente por alguien o que haya sido asesinado anteriormente y que alguien decidiese esconder el cuerpo en el hueco dela sensor. La autopsia, que aún no se ha hecho pública, y las cintas de las cámaras de seguridad servirían para descartar esta última hipótesis, la más sensacionalista y la menos probable de todas.