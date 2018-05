La epidemia de gripe dejó este invierno 157 muertos en Cataluña

La epidemia de gripe del pasado invierno en Cataluña fue "moderada" pero más intensa que la de la temporada pasada, según ha explicado este viernes el departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, en la presentación de su Balance sobre la respuesta asistencial a la epidemia de gripe. Esta mayor intensidad de la enfermedad se ha traducido en un incremento de los casos graves y de la mortalidad. En concreto, los servicios sanitarios atendieron a 1.298 pacientes graves, el doble que el año pasado, y la epidemia se cobró la vida de 157 personas, un 74,4% más. Aunque la efectividad de la vacuna de la gripe no ha sido muy alta, ya que se basaba en una cepa del virus que no es la que ha predominado este invierno, el departamento de Salud ha reiterado la importancia de la vacunación y ha destacado que el 68,8% de los casos graves no estaban vacunados.

En la temporada 2017-2018 hubo dos picos de gripe casi consecutivos que pusieron en jaque al sistema sanitario catalán. La directora del Area de Atención Sanitaria del Servei Català de la Salut (CatSalut), Cristina Nadal, ha explicado que la primera fue a finales de 2017, cuando coincidieron más atenciones en urgencias por infecciones respiratorias con más profesionales de vacaciones, y un pico máximo de gripe en la tercera semana de 2018.

Esta gran demanda se tradujo en hospitales y servicios de transporte al borde del colapso. "La saturación se produce principalmente por la falta de camas hospitalarias", ha detallado, aunque según el departamento el balance global de la actuación contra la epidemia es "positivo": en proporción, la mortalidad entre los casos graves ha bajado respecto al año pasado, del 14,9% al 12%. La responsable del Servicio de Control Epidemiológico, Anna Martínez, ha añadido que ha habido menos ingresos en UCI.

En total, se han hecho más de 2,06 millones de demandas de atención urgente, un 6,6% más que el año pasado, con los mayores incrementos en los centros de urgencias en atención primaria (Cuap, 10,6% más) y el 061 CatSalut Respon (14,3%), por delante de los hospitales (2,9% más). La Generalitat ha vinculado este hecho a que se pidió a la ciudadanía que usara este servicio de consultoría telefónica antes de visitarse.

La incidencia de gripe ha sido más elevada en menores de 14 años, sobre todo en los más pequeños de cuatro años, y el tipo de virus gripal B ha causado el 64% de las afectaciones por gripe en el conjunto de la población, mientras que el resto fueron por el A, un virus que la temporada anterior fue responsable del 99% de los casos de gripe.

La campaña de vacunación contra la gripe ha terminado con 1,01 millones de vacunas administradas y un incremento en la cobertura de las mujeres embarazadas, de los profesionales sanitarios y de los mayores de 64 años. Nadal ha resaltado que, aunque la eficiencia de la vacuna no haya sido tan alta como se esperaba, la vacunación contra la gripe es la única herramienta de prevención que hay. En este sentido, Nadal ha destacado la importancia de la vacunación: este año, la vacuna tenía una cepa de virus B y no se correspondía a la que circulaba, pero tenía una protección cruzada "bastante buena", con lo que se ha conseguido cierta protección.