La epidemia de gripe tensiona el transporte sanitario

La saturación que padece el sistema de salud en las últimas semanas a causa de la epidemia de gripe también ha llegado al transporte sanitario. El sindicato CC OO explicó ayer que los equipos médicos (técnicos, enfermeros y médicos) que trabajan en las ambulancias están “colapsados” y alertó de que los tiempos de espera para atender las urgencias se han duplicado. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM), la empresa pública que coordina el transporte sanitario en Cataluña, niega que el servicio esté colapsado, pero admite un aumento de la actividad.

“Tardamos 40 minutos de media en ciudades como Sabadell, Terrassa o Barcelona para acudir a una emergencia, cuando antes se tardaban 10 o 15 minutos”, denunció ayer Jordi Venanci, de CC OO. El sindicato alertó de que los pacientes esperan hasta seis horas en la puerta del hospital por una ambulancia de transporte sanitario no urgente que traslade al enfermo dado de alta a su casa. “El aumento de la actividad es del 50% o más. Una unidad de transporte sanitario urgente hacía unos 12 servicios diarios y ahora llega a hacer 18 o 20”, indicó Venanci.

El sindicalista criticó, además, que la saturación en las urgencias de los hospitales pasa factura también a los equipos de las ambulancias. “Cuando llegamos al hospital, está colapsado y nuestras camillas acaban haciendo de boxes. No podemos salir a otro servicio porque no podemos vaciar nuestra camilla”, lamentó.

CC OO atribuye a “los recortes” buena parte de la situación de presión asistencial y “colapso” que, asegura, viven los profesionales del transporte sanitario. “En invierno se reforzaban unidades en las capitales, pero en el nuevo concurso público [varias empresas privadas gestionan el transporte sanitario bajo la coordinación del SEM] no constan estos refuerzos y no los ponen”, apuntó Venanci.

El SEM, por su parte, niega que el servicio esté “colapsado”, pero sí admite un incremento de la actividad asistencial, aunque no lo cifra. “Es verdad que ha aumentado la actividad y las unidades no paran y es cierto que, a veces, algunas ambulancias se pueden quedar retenidas en el transfer [el traspaso de un paciente en la puerta del hospital de la ambulancia al servicio de urgencias]”, apunta una portavoz.

Sin embargo, esta portavoz del SEM rechaza que se hable de colapso y asegura que, “como cada año, se han hecho refuerzos de unidades”. “Y como hubo días festivos, el SEM puso otro refuerzo más con unidades propias”, agrega.

Venanci confirmó que el jueves se reunirán con directivos del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) para abordar la situación y también se reunirán con la cúpula del SEM.