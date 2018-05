Aena busca socios privados para la explotación inmobiliaria de El Prat

De las grandes inversiones anunciadas por el Ministerio de Fomento para el aeropuerto de El Prat, la de la ciudad aeroportuaria empezará a andar en el último trimestre de 2018. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presentó a principios de marzo un plan inmobiliario que prevé la construcción de un macrocomplejo de oficinas, hoteles y empresas logísticas en unos terrenos cercanos al aeropuerto barcelonés, con una inversión público-privada de 1.264 millones de euros en un plazo de 20 años. Jaime García-Legaz, el consejero delegado de Aena, la empresa gestora de los aeropuertos, ha confirmado este jueves que está buscando socios privados para participar en este proyecto con la construcción de edificios. Aena prevé sacar los primeros concursos en el último trimestre de este año y empezar a construir a finales de 2019.

En un almuerzo en el Círculo Ecuestre de Barcelona, García-Legaz ha defendido el Plan Director para el Aeropuerto de El Prat, que hasta 2026 prevé inversiones en infraestructura, calidad del servicio y un proyecto inmobiliario. Este último prevé una inversión global de 1.264 millones de euros, y las inversiones en infraestructura aeroportuaria ascienden hasta los 1.594 millones de euros, que incluye los 330 millones que desembolsará Fomento para la red de Rodalies.

El complejo inmobiliario tendrá dos principales atractivos para las empresas que Aena quiere convertir en socias: el comercio electrónico y la logística. El espacio incluirá un área para e-commerce de 75 hectáreas, un parque logístico de 58 hectáreas y una Air City, una ciudad aeroportuaria de 49 hectáreas para hoteles, locales de restauración y oficinas. El proyecto se completa con un espacio para las industrias 4.0 y para firmas de aeronáutica.

"El modelo para explotar los activos inmobiliarios de El Prat aún no está cerrado del todo, pero estamos trabajando en la idea de que inversores privados pueda co-invertir con Aena, de manera que esta aporte los suelos las compañías pongan el dinero para construir las instalaciones y que luego se haga una explotación conjunta", ha explicado García-Legaz después del almuerzo. El objetivo, según el consejero delegado, es que Aena no tenga que poner todo el dinero, aunque no ha detallado los porcentajes de participación entre las empresas públicas y Aena, participada en un 51% por el Estado.

Sobre las inversiones en infraestructura, García-Legaz ha defendido el ritmo de las actuaciones, que se alargarán hasta 2026: "Hay que invertir a medida que va creciendo el tráfico, pero no tiene sentido hacerlo de golpe". Las primeras actuaciones, algunas de ellas ya en marcha, son la renovación de la Terminal 2, que permitirá albergar aviones de más tamaño y mejorar la conectividad de El Prat con destinos intercontinentales, y la red de Rodalies.

García-Legaz ha defendido también que el Plan Director prevé incluir el Aeropuerto de Girona como la cuarta pista de El Prat, con una estación de AVE que la conectará con el aeropuerto barcelonés. Esta opción había sido criticada por el responsable de Vueling, la aerolínea líder en El Prat, que consideró más necesario revisar las limitaciones acústicas del aeródromo, que obligan a hacer un uso restrictivo de las pistas. García-Legaz ha asegurado que la responsabilidad de Aena es respetar y garantizar los pactos ambientales.

Por otra parte, el máximo directivo de Aena ha asegurado que este verano será más tranquilo que los anteriores, después del caos de Vueling de 2016 y de las colas por la huelga de personal de seguridad en verano de 2017. García-Legaz ha considerado que los nuevos contratos de seguridad cumplen con las expectativas sindicales, y que no hay razón para que se repitan los paros. El consejero delegado no ha valorado la huelga anunciada para este verano de los controladores aéreos.