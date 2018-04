Los controladores aéreos de Barcelona irán a la huelga este verano

El aeropuerto de Barcelona puede vivir otro arranque de verano de caos. Los controladores aéreos han aprobado este viernes en asamblea ir a la huelga por la escasez de supervisores en las instalaciones del Prat en caso de que la empresa no aumente los efectivos en el Centro de Control de Barcelona. La decisión, según ha confirmado el sindicato mayoritario USCA, ha sido adoptada por una amplia mayoría, del 85% de la plantilla. A pesar de que el colectivo no ha fijado una fecha para los paros, estos se producirán a partir del 20 de junio, cuando el tráfico del aérodromo se intensifica por el inicio de la temporada turística. Los paros, según han explicado estas fuentes, serán de 24 horas.

Fuentes cercanas a las negociaciones de los sindicatos con Enaire, la empresa que gestiona la plantilla de controladores, sostienen que el comité de empresa todavía no ha planteado una huelga como tal. De acuerdo con el acta que ha hecho llegar a la compañía, los trabajadores han pedido a la empresa que ponga en marcha una negociación que permita evitar los paros. Los sindicatos, no obstante, explican que en el segundo punto del acta consta la decisión de ir a la huelga si no se adoptan las medidas necesarias para evitar lo que consideran que será otro verano caótico en El Prat. Un portavoz de la empresa ha sostenido: "La disposición al diálogo por parte de Enaire con los representantes sindicales es absoluta como siempre". Y ha añadido: "Estamos dispuestos a sentarnos a abordar todas las iniciativas que puedan contribuir a seguir poniendo en valor al colectivo de excelentes profesionales de control aéreo de Enaire".

Los controladores ya emitieron la semana pasada un comunicado en el que vaticinaban un verano de "colapso" en El Prat por la falta de supervisores y ante el constante crecimiento de tráfico que experimenta el aeropuerto. Este año ya acumula un 9,4% más de pasajeros que el año pasado y todo apunta a que cerrará el año superando el récord de 47,2 millones de viajeros de 2017, puesto que las aerolíneas han anunciado más asientos a la venta y nuevas rutas.

Enaire ha lanzado dos convocatorias para crear 200 nuevas plazas. Sin embargo, los controladores consideran que la compañía no llegará a tiempo para tener a punto esos nuevos profesionales. A causa del tiempo de formación que requieren, los nuevos efectivos no estarán en disposición de empezar a trabajar hasta el mes de agosto, por lo que la temporada arrancará con un supervisor menos que el año pasado.

Según los controladores, Aena está ofertando slots por encima de su capacidad y del personal operativo, lo cual llevará a que los retrasos sean inevitables. Enaire confirma que los nuevos efectivos estarán disponibles en agosto, cuando el sistema aeroportuario catalán (El Prat, Reus y Girona) pasará de tener de 392 a 450 controladores. El grueso de estos supervisores irá a la torre del Prat, que, según Enaire, contará con 37 efectivos más.

En caso de producirse la huelga, este será el tercer verano consecutivo con problemas en El Prat, después de que hace dos años viviera la crisis de Vueling y en 2017 sufriera colapsos por la falta de policías en los controles de pasaportes y las huelgas del personal de los controles de seguridad.