La Comunidad solo aporta un 18,3% del gasto local en servicios sociales

Por cada 100 euros que gastan los Ayuntamientos madrileños en servicios sociales, la Comunidad aporta 18,3. El resto del dinero, el 81,7%, sale de los presupuestos municipales, según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (AEDGSS). Madrid es la cuarta región que menos contribuye con el gasto social de sus Consistorios, solo por delante de Murcia, Galicia y La Rioja, todas ellas por debajo del 18%. La media nacional alcanza el 26,3%. Una portavoz del Gobierno regional explica que son cifras parciales porque no incluye otros gastos, como el pago de las residencias.

Los servicios sociales municipales de Madrid gestionaron en 2016, último ejercicio con datos, 619 millones de euros. De esa cuantía, la Comunidad transfirió a los Ayuntamientos 113 millones. El resto, 506, salieron de los presupuestos locales. Las cifras han sido extraídas de la ejecución presupuestaria que publica cada año el Ministerio de Hacienda. Gustavo García, coordinador de la AEDGSS, afirma que gracias a estos datos es posible cuantificar el compromiso de las regiones con la financiación de los servicios sociales. La clasificación está liderada por Andalucía, que aporta a sus Consistorios casi la mitad del dinero que gasta en la materia (el 45,6%). Le siguen Asturias (44,5%), Cantabria (37,1%) y Navarra (34,6%).

El estudio excluye a dos comunidades, Aragón y Baleares, que disponen de un sistema propio basado en comarcas y cabildos, respectivamente. “Estas regiones no mandan una transferencia para ayuda a domicilio, para financiar personas sin hogar o para teleasistencia. Realizan una transferencia genérica, por lo que no se puede computar”, explica García. Una portavoz del Gobierno regional afirma que el estudio es incompleto porque no incluye otros gastos que benefician a los municipios y que abona directamente la Comunidad, como el de las residencias. Tampoco tiene en cuenta el gasto en dependencia, que en 2016 superó los 1.145 millones (el 77,5% del presupuesto de la Consejería de Políticas Sociales).

Recupera la gestión

El Gobierno regional recuperó en enero la gestión de los servicios sociales. Su encomienda había estado delegada a los entes locales desde noviembre de 2013. “La proximidad en los servicios sociales es fundamental. Madrid va a contracorriente”, sostiene García. En su opinión, los estudios demuestran que “los mejores resultados corresponden a aquellas comunidades con un sistema más localista, como es el caso de Castilla y León o Navarra”. E insiste: “El municipio es la Administración más cercana y la que mejor conoce al ciudadano para valorar sus necesidades”. Una portavoz gubernamental explica que la decisión de recuperar la encomienda se tomó por diferentes motivos, entre ellos “la desigualdad en aplicar baremos” y la existencia de “enormes retrasos” en la valoración de expedientes.

Cada mes, Madrid recibe una media de 5.000 nuevas solicitudes de carácter social. El plazo legal para resolverlas es de seis meses. La Comunidad se ha comprometido a que, entre el primer contacto con el solicitante y la valoración definitiva, transcurran menos de tres, el mismo tiempo que venía dilatándose hasta ahora. Para ello ha contratado a 80 nuevos valoradores (40 trabajadores sociales y 40 terapeutas ocupacionales) que, desde enero, han resuelto 10.300 expedientes atrasados, 4.500 provenientes de los Ayuntamientos. “Si el problema era la demora, quizá es que los Ayuntamientos carecían de recursos para valorar. La Comunidad debería haber contratado valoradores para el ámbito local. Recuperar la gestión no es eficiente ni eficaz”, denuncia García.