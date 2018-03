Queda inaugurada la campaña de Madrid

Mientras Manuela Carmena no termina de desvelar si se presentará de nuevo, el PSOE continúa dando vueltas a quién encabezará sus listas en la capital. Su secretario general, Pedro Sánchez, ha adelantado que será una mujer. Las quinielas señalan a la exministra de Vivienda Beatriz Corredor, mientras que el PP tiene claro que necesita una candidatura potente para contrarrestar a Begoña Villacís, de Ciudadanos.

No hay dudas, sin embargo, en que Ángel Gabilondo repetirá como candidato autonómico. Sánchez se quiere quitar la espina de 2015, cuando un escaño separó a la izquierda de la presidencia madrileña. Las direcciones estatales de PSOE y Podemos coinciden en la buena sintonía entre Gabilondo e Íñigo Errejón, que será su más que probable competencia desde Podemos. El secretario de análisis estratégico y cambio político de Podemos no dedica una mala palabra a los socialistas en los actos que viene realizando desde septiembre en su recorrido de Madrid. En Ferraz le corresponderán de la misma manera y diferencian el trato cordial que mantienen con Errejón del existente entre Sánchez y su homólogo Pablo Iglesias. No obstante, el plazo para reconducir la relación es mayor: junio de 2020 si no hay un adelanto electoral. "En cambio, las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina", concluyen, con pragmatismo, en PSOE y Podemos.