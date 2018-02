La celiaquía seguirá dando puntos adicionales en la elección de colegio

La parálisis política en Cataluña también ha salpicado a la preinscripción escolar. El Govern anunció el año pasado que modificaría el decreto de preinscripción del curso 2018-2019 para retirar la celiaquía, las intolerancias alimentarias y las enfermedades intestinales crónicas como elementos de ventaja (10 puntos adicionales) a la hora de elegir colegio. Sin embargo, la Generalitat no ha aprobado esa reforma del decreto anunciada en enero del año pasado, así que ser celíaco seguirá siendo un criterio de prioridad para escoger escuela.

La medida había sido acordada entre el Departamento de Enseñanza, el Síndic de Greuges y varias entidades que consideraban que la celiaquía estaba "normalizada" y carecía de sentido que este elemento continuase dando una ventaja de 10 puntos en la matrícula escolar. El Consorcio de Educación de Barcelona confirmó ayer, no obstante, que el decreto —que especifica concretamente la palabra celiquía entre los criterios de prioridad— no se ha reformado, así que el curso que viene, certificar esta dolencia u otras intolerancias alimentarias seguirá aportando un plus de 10 puntos en la elección de escuela.

Los responsables del Consorcio anunciaron, no obstante, que mantedrán la vigilancia para evitar el fraude en la preinscripción escolar. Desde el año pasado, el Consorcio asume la revisión de todas las puntuaciones complementarias, como la intolerancia alimentaria, para evitar irregularidades en el proceso de matrícula y que alguna familia se beneficie injustamente de los puntos adicionales para acceder a un colegio.