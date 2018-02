Las donaciones a Proactiva Open Arms bajan un 40% desde el referéndum independentista

La crisis política en Cataluña también ha afectado al drama de los refugiados. La ONG catalana que rescata refugiados en el Mediterráneo, Proactiva Open Arms, apunta al 'procés' como el principal culpable del desplome en las donaciones privadas que hacen posible sus misiones humanitarias. Su director, Òscar Camps, asegura a este diario que desde octubre, coincidiendo con la convocatoria del referéndum independentista, las donaciones privadas han caído en torno a un 40%. "El descenso se nota sobre todo en las donaciones privadas desde fuera de Cataluña, aunque también han descendido las catalanas", explica Camps. Según el responsable de la entidad, el descenso no solo pone en peligro las próximas misiones humanitarias previstas, sino el futuro inmediato de la organización. "Hoy por hoy, con estas cuentas, está en peligro todo", añade.

"A nosotros nos conocen como una organización catalana y el contexto actual nos ha afectado. La realidad es que las donaciones privadas del resto de España han caído mucho. Y esto no nos debería afectar porque no tomamos partido ni somos independentistas. De hecho, nuestro lema es 'abrir fronteras'", explica Camps. La crisis en sus cuentas ha forzado a la organización a reducir drásticamente sus recursos materiales dedicadas a las misiones. "Ahora mismo solo podemos zapar con un barco. Antes, contábamos con tres", explica Camps.

Aunque las causas, según Camps, no solo se resumen a un hipotético boicot de donantes de resto de España a una organización catalana. "Somos una ONG joven, fundada en 2015, y no contamos con los recursos ni con los ahorros de otras organizaciones", explica. El consumo diario de gasolina del único barco con el que operan es de 7.000 euros al día. “En la última misión rescatamos a 905 personas y no hubo ningún tipo de repercusión mediática”, dice Camps.

Además, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, apunta Camps, ha congelado subvenciones que antes recibían de la Generalitat. También afirma que han dejado de recibir la subvención que recibían del Ayuntamiento de Madrid tras la intervención del Gobierno a las cuentas del Consistorio dirigido por Manuela Carmena. En las 17 misiones realizadas desde 2015 en el Mediterráneo, ProActiva Open Arms ha podido rescatar a 54 mil personas.