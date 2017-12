Elecciones en Cataluña, últimas noticias de la campaña en directo

EL PAÍS

Los candidatos de Junts per Catalunya leen un manifiesto en un acto en la plaza del Rei de Barcelona en el que todos reivindican que "no puede haber plan B" a la elección de Puigdemont si ganan las fuerzas independentistas. "El 1 de octubre fue referéndum o referéndum", ha dicho Aurora Madaula. "Solo Junts per Catalunya defiende el retorno del presidente Puigdemont, del vicepresidente Junqueras y de todos los consejeros y consejeras", ha afirmado Laura Borràs, número cinco por Barcelona. "Exigimos un diálogo entre iguales", ha reclamado Francesc de Dalmases, quien ha añadido: "Si no gana Puigdemont eso no será posible". Informa Lluís Pellicer.