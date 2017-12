Por la defensa de la cultura

Valencia fue capital de la República durante 11 meses. En ese tiempo los intelectuales más comprometidos participaron en el Congreso de Escritores Antifascistas de 1937. Tenían un objetivo: defender la libertad. La ciudad del Turia revive desde el pasado 4 de julio el encuentro internacional que acogió a la intelectualidad del momento durante la Guerra Civil Española. Estos días, en el Centro del Carmen, se conmemora el 80 aniversario de aquel acontecimiento con un encuentro que ya ha reunido a Luis Antonio de Villena, Vicente Muñoz Puelles, Espido Freire y Sergio del Molino.

Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo, columnistas de EL PAÍS, han cerrado este lunes el diálogo sobre el presente y futuro de la cultura. Ambos escritores han disertado sobre el exceso de “palabrería” y el “déficit” cultural de la democracia española bajo la batuta de Justo Serna. “La democracia española no ha construido una solida cultura democrática. La democracia tiene un déficit cultural muy grande”, ha señalado Muñoz Molina ante una sala abarrotada de público.

“Hay mucha palabrería sonora en el periodismo actual. Demasiada verbosidad ingeniosa en los nuevos columnistas que produce un efecto insalubre”, critica el académico que reclama información con argumentos, no con adornos.

El autor de La noche de los tiempos, exige responsabilidad al periodismo y los periodistas a la hora de escribir y alude a la prosa de “sonajero”, calificativo que utiliza el escritor Juan Marsé. “Muchas de las cosas más celebradas que se escriben no significan nada. Es cuando la lengua se usa para el adorno, para la coba y no para dar argumentos que nos hagan pensar sobre el mundo. Me produce mucha desolación ver que se publican muchas cosas sin sentido”, ha insistido Muñoz Molina.

Elvira Lindo pide más pluralismo. Detesta que la obliguen a posicionarse. “Ahora existen demasiadas etiquetas ideológicas”, ha asegurado. “Tengo la impresión de que en España la opinión pública se mueve por oleajes, por corrientes muy salvajes que nos hacen, en ocasiones, escribir a todos de lo mismo, y quién no opina es porque está faltando a un compromiso ciudadano, y eso no debería ser así”, ha afirmado la escritora. “La mayoría de veces somos arrastrados por las corrientes de opinión y eso no me agrada”, ha comentado.

El encuentro de escritores por la defensa de la cultura continua este martes. A partir de las 11 de la mañana, dialogarán Rosa Regás y Carmen Alborch. A las 12,30 será el turno de Juan Cruz y José Álvarez Junco. Por la tarde conversarán Manuel Vicent y Joan Francesc Mira.