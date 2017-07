Valencia recuerda el Congreso de Escritores Antifascistas de 1937

Paul Preston

El hispanista Paul Preston envió ayer un discurso para ser leído en el Ayuntamiento de Valencia. Esto es un extracto. “Aunque tuvieron mucho eco [...] incluso internacional, los discursos del Congreso no cambiaron el punto de vista de las cancillerías de Londres, París y Washington. Es difícil saber su impacto sobre la población republicana. Según Spender, la flota de limusinas que transportaba delegados de Barcelona a Valencia y luego a Madrid, fue recibida en cada pueblo con entusiasmo y generosidad por una gente que manifestaba una fe conmovedora y pensaba que la llegada de los intelectuales fortalecía la resistencia republicana. Pero mientras el pueblo español moría de hambre, a los congresistas se les agasajaba con banquetes. Spender escribió que en cierto sentido el Congreso tenía algún elemento de fiesta de niños mimados y encontró algo grotesco aquel “circo de intelectuales, tratados como príncipes y ministros, transportados a lo largo de cientos de kilómetros a través de un paisaje precioso y pueblos destrozados por la guerra, al son de los aplausos de la gente”, recuerda Preston[...].

Y más adelante: “La escritora Josephine Herbst era de los pocos congresistas que sabían algo de la guerra. Viajó incansablemente por la zona republicana. Nadie pudo sintetizar mejor el significado que la lucha tuvo para tantos escritores y periodistas, testigos de la heroica resistencia de la República. En 1966 [...] escribió: ‘No me hubiera gustado tener a alguien conocido sentado a mi lado; no, a menos que hubiera pasado por la misma experiencia. No solo me sentí como si muriera, sino también que había muerto. Y [...]lo que vi fuera de la sala y en la calle parecía irreal. Se me ocurrió que en el sentido más literal, mi vida había acabado en esencia en España. [...]Sabía que nada iba a impedir la II Guerra Mundial. Nada. Desde entonces la mayor parte del tiempo la he vivido gracias al tesoro enterrado de los años anteriores. [...]Todo se repite, y es terrible, nunca se aprende la lección”.