Elecciones en Cataluña y Puigdemont, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no cree necesario que las formaciones independentistas, Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP, pacten partes de sus programas electorales para el 21-D porque son "la misma causa", aunque tengan "acentos diferentes", informa Efe. "No creo que ningún independentista, vote lo que vote, tenga ninguna duda de lo que nos proponemos y queremos hacer la gente de ERC, Junts per Catalunya, la CUP, y puede que más gente incluso, queremos derrotar y frenar el golpe de estado del 155", ha asegurado el presidente cesado en una entrevista concedida a Nació Digital.

Puigdemont cree que este objetivo corresponde "al pueblo de Cataluña, con sus votos; ellos tienen la fuerza de los abogados del Estado, de los fiscales, de los jueces y del aparato mediático, pero hay una fuerza que nunca han ganado, que es la fuerza de las urnas".