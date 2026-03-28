‘Contra los foodies’, una gastronomía entre Instagram y Paul Bocuse

Escribir sobre cualquier aspecto relacionado con la comida, ya sea su preparación o su ingesta, es casi tan difícil como hacerlo de música, pues al ser ambas disciplinas altamente sensoriales, parecen resistirse a ser reducidas a convertirse en pura sintaxis. No obstante, en la angloesfera, la etiqueta food writing (escritura gastronómica) ha generado una tradición sólida, muy inclinada a la memoria y a la crónica personal en la que destaca como pionera M. K. Fisher, a quien el poeta inglés Auden colocó a la altura de Hemingway, si bien en 1943, al publicar Fisher My Gastronomic Self, el entusiasmo no era compartido. Se consideraba una autora menor, puesto que escribía sobre comida, y hoy podemos desmentir esto último leyendo El arte de comer (Debate, 2015), una recopilación de sus textos.

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En el ámbito hispano, el crecimiento del género ha sido más tardío, pero cada año surgen nuevas aportaciones. Existe incluso un premio específico de la Real Academia de Gastronomía, concedido en 2001 a Juan Manuel Bellver, autor del libro que nos ocupa: Contra los ‘foodies’ y otros textos comestibles (Siruela, 2026), ilustrado con ingenio por Carlos Baonza.

En la introducción del libro, Bellver, nacido en 1965, dibuja con ironía la figura del periodista gastronómico anterior a su generación: todos eran lectores disciplinados de Brillat-Savarin, de la marquesa de Parabere, de Josep Pla, Néstor Luján, Julio Camba o Paul Bocuse, orgullosos además de tener “un conocimiento del producto digno de un asentador de frutas o un subastero de lonja galaica”. Entre esa autoridad gremial y la actitud de los autodenominados foodies contemporáneos, que cuelgan sin cesar en las redes sociales fotos de sus más recientes festines, Bellver busca mantenerse en un virtuoso término medio, ofreciendo una escritura donde pese tanto la opinión y el veredicto como los datos complementarios acerca de los alimentos, alcoholes, chefs o incluso espectáculos gastronómicos sobre los que se narra. Y eso hace en esta colección de artículos, que adopta la estructura de un menú degustación —amuse-bouches, entremeses, platos fuertes, final feliz y sobremesa—, un orden que organiza el conjunto y, de paso, introduce una ligera parodia de la alta cocina.

El título nos remite a otro libro cronológicamente anterior: Contra los gourmets, escrito por el siempre bien ponderado Vázquez Montalbán, referencia declarada de Bellver. Así, en estas páginas, aprendemos cómo se inventaron los nuggets de pollo, en qué consiste la elaboración de vinos biodinámicos, cuál es el fundamento culinario del hot pot de Sichuan y otras tantas curiosidades gastronómicas, todo ello filtrado por la vocación divulgativa que el autor declara desde el prólogo. La acumulación de información no resulta abrumadora porque está atravesada por guiños a canciones, series y escenas de cultura pop que sitúan el buen (y el mal) comer en el mismo plano que cualquier otra actividad esencial de las que han venido modelando nuestra cultura y nuestra historia. El resultado es un libro ameno y de voluntad didáctica, cuya lectura invita a explorar otras escrituras contemporáneas de esta estirpe —como las de Maria Nicolau, Ignacio Peyró o Paloma Díaz-Mas—, algo menos comedidas y de mayor audacia formal.