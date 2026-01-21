La invención de América es su poesía

¿Qué vínculos pueden trazarse entre la poesía de Walt Whitman, Rubén Darío, Nicanor Parra y otros poetas de América? Aunque Whitman escriba en inglés, la influencia del primero resuena en Darío y Parra, así como en muchos otros poetas del continente. Este tipo de circulaciones y cruces son los que examina el poeta y profesor argentino Edgardo Dobry en este ensayo que funciona como un instrumento de orientación —de ahí el subtítulo ‘Cartografía lírica’— para recorrer la obra de los autores de un continente enorme, tanto por su extensión geográfica como por la diversidad de sus tradiciones poéticas.

El prefacio del propio autor cumple la función de clarificar el enfoque de la obra para aquellos lectores que busquen en el índice capítulos dedicados a autores específicos y, al no encontrarlos, puedan emitir juicios apresurados sobre la estructura del ensayo. Dobry se inclina, en cambio, por recorrer libros a su parecer esenciales (entre ellos, la Filosofía de la composición de Edgar Allan Poe o Trilce de César Vallejo) antes que por elaborar perfiles biobibliográficos de los autores en los que se detiene.

En cuestiones poéticas, “América no es una unidad sino un conjunto con algunos rasgos comunes”, afirma Dobry en el prólogo, para enseguida apuntar algo esencial que realmente une a las Américas poéticamente hablando: el hecho de que todos los países escriban en una lengua heredada de Europa, ya sea el inglés, el portugués o el castellano, incluso el francés en la provincia canadiense de Quebec. Estos idiomas llegados en barcos, junto con leyes y tradiciones literarias ajenas, han ido ampliando su registro a lo largo de los siglos hasta llegar a nombrar paisajes y circunstancias muy alejadas de su centro original, sin olvidar la incorporación de cadencias mestizas que han transformado desde dentro las lenguas heredadas. Este libro también puede leerse, por tanto, como la celebración de una nueva poesía en lenguas de raíz europea que estéticamente no podía darse en Europa. En el caso concreto del español, y tal como señaló Rubén Darío al afirmar que España estaba “amurallada de españolismo”, la cerrazón cultural impidió a sus poetas asimilar las influencias necesarias para una verdadera renovación de la versificación castellana.

El ensayo, además de profundizar en la obra y conexiones de poetas canónicos como Alejandra Pizarnik o William Carlos Williams, nos ayuda a descubrir la de otros poetas raros o menos frecuentados como los argentinos Tamara Kamenszain o Daniel Samoilovich, a quien va dedicado el libro y cuya obra no deja de sorprender por su audacia tanto temática como formal, lo que incluye dar voz a las tortugas de las Islas Galápagos (en su poemario Las Encantadas) o a las reses que esperan la muerte en un frigorífico industrial bonaerense (en Berisso 1928. La vida futura).

América en sus poetas se convierte desde su publicación en un libro de cabecera para recorrer la lírica de un continente cuya tradición poética es ya tan amplia que ha generado múltiples viajes de ida y vuelta, permitiendo que en Europa se asimilen hoy muchos de sus logros e innovaciones.

Por último, y no por ello menos importante, el ensayo cobra particular relevancia en estos días, al detenernos en los discursos que circulan acerca del reciente conflicto entre EE.UU. y Venezuela. Tanto la obra poética y crítica de Rubén Darío como el ensayo Ariel de José Enrique Rodó (ampliamente comentado en el texto que nos ocupa), en el que, a través de los personajes simbólicos de Ariel y Calibán anima a los jóvenes latinoamericanos a defender la cultura humanista frente a una visión del mundo centrada en la utilidad, nos ofrecen herramientas críticas para comprender cómo la poesía, el ensayo y la política llevan más de un siglo entrelazándose en las relaciones interamericanas.