‘Tiempos de incertidumbre’, las raíces de la narrativa coreana

La huella de la escritora Pak Kyongni (1926-2008) se percibe en los autores coreanos de hoy, entre los que destaca la Nobel Han Kang. Desde mediados de los años cincuenta, Pak abrió un nuevo camino para contar el traumático destino de la península coreana, desde antes de la ocupación japonesa hasta la fiebre productiva de los setenta, pasando por la guerra civil y la dura posguerra. Pak leyó a los clásicos occidentales en las traducciones niponas, se graduó en la universidad y ejerció de maestra. La catástrofe de la guerra la forzó a ponerse a escribir para sacar adelante a la familia tras la muerte de su marido en la cárcel. Al igual que Chéjov, Pak tuvo éxito con sus relatos sin que fuese la profesión que había escogido. A ella le interesaba el devenir de la historia, y tras publicar cuentos y novelas (algunas llevadas al cine), acometió la épica saga de 21 volúmenes titulada Toji (Tierra). Toji sigue la trayectoria de una familia coreana desde el final de la era Meiji a la rendición de Japón en 1945, desplegando unos 700 personajes.

Más información Todas las críticas de ‘Babelia’

Tiempos de incertidumbre es la primera obra de Pak vertida al español en una cuidada edición crítica con abundantes notas que sitúan al lector en el peculiar contexto coreano. De los siete cuentos que reúne el volumen, tres tienen un sesgo autobiográfico y una marcada perspectiva femenina con personajes de viudas (la guerra dejó 600.000) y sus estragos para subsistir en una sociedad patriarcal que exigía a la mujer el matrimonio. De manera paralela, van surgiendo en otros relatos un nuevo modelo de mujer que elude casarse para seguir una vida independiente y desarrollar una carrera profesional, como en el caso de la propia autora. En ‘Blanco y negro’ se juntan ambas facetas femeninas: por un lado, Hyesuk, una viuda que pese a su formación está desempleada y debe mantener a su madre y a su hija; por otro lado, el director de un colegio que además de hacerse con dinero público se acuesta con mujeres casadas y alumnas. El repetido gesto del director al ajustarse la corbata y mover la cabeza mientras espera que entre Hyesuk en su despacho es un ejemplo de la crucial importancia que da Pak a los detalles, como hacían Chéjov y Nabokov. Su incisivo retrato del Seúl de posguerra parece encajar con el ultramoderno de hoy: “Es como si la ciudad estuviera en un perpetuo estado de transición, un revoltijo que desafiara toda armonía”.

Destaca la maestría de Pak Kyongni en los diálogos y la disección minuciosa de un ambiente que pese al tiempo transcurrido tiene ecos en el presente

El relato ‘Tiempos de oscuridad’ denuncia la corrupción de los cincuenta, en este caso de los médicos, que dejan morir al hijo de la protagonista. “El hospital es un infierno para los pobres”, escribe la autora, que se encarna de nuevo en la viuda de ‘Tiempos de incertidumbre’, relato que da título al volumen, y la vemos luchar para recuperar los ahorros invertidos y seguir adelante. Si en estas historias el destino de los personajes es trágico, aquí la protagonista consigue enderezar su vida. ‘Tiempos de fantasía’ cambia de registro centrándose en una niña coreana y su relación romántica con una japonesa. Aquí destaca la maestría de Pak Kyongni en los diálogos y la disección minuciosa de un ambiente que pese al tiempo transcurrido tiene ecos en el presente. En el último relato, un hombre chiflado por la hija de una chamana se debate en “esa cosa sucia llamada amor”, hasta el punto de perder el juicio y hacérselo perder a su esposa. “¿Quién puede atar el corazón con una cuerda? Olvidar es el único remedio”, concluye Pak, quizá pensando en su propio destino.