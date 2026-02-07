Los ocho libros de la semana

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de M. M. Kaye, Iman Mersal, Aurora Egido, David Uclés, Gutmaro Gómez Bravo, Taina Tervonen, Javier Franzé y Juan Soto Ivars

Pabellones lejanos

M. M. Kaye

Traducción de José Bellver. Edhasa , 2025. 1.162 páginas. 49 euros

Escrita por M. M. Kaye en 1978 como si fuera una inmaculada narración del siglo XIX, esta obra aúna lo mejor de la ficción de aventuras con una historia de amor a la vieja usanza.

Lea aquí la crítica de Javier Aparicio Maydeu

Las huellas de Enayat

Iman Mersal

Traducción de Margarida Castells Criballés. Galaxia Gutenberg , 2026. 288 páginas. 22,50 euros

La investigación sobre una joven escritora egipcia, autora de una única novela en los sesenta, descubre una historia de amistad y feminismo en tiempo de Nasser.

Lea aquí la crítica entra de Andrea Aguilar

Mañana serán miel

Aurora Egido

Prensas de la Universidad de Zaragoza , 2025. 318 páginas. 29 euros

La catedrática emérita Aurora Egido recoge en ‘Mañana serán miel’ obras de Garcilaso, fray Luis de León o Góngora unidas por su particular abordaje de la relación entre las palabras y las cosas.

Lea aquí la crítica de Daniel Gascón

La ciudad de las luces muertas

David Uclés

Premio Nadal, 2026. Destino , 2026. 288 páginas. 22,90 euros

La nueva y esperada novela del autor de ‘La península de las casas vacías’ decepciona: ‘La ciudad de las luces muertas’ no consigue construir la Barcelona mágica que pretendía el escritor convocando en la narración a personajes históricos de cualquier época.

Lea aquí la crítica de Jordi Gracia

Cómo terminó la guerra civil española

Gutmaro Gómez Bravo

Crítica , 2026. 400 páginas. 21,90 euros

El historiador propone una interpretación alternativa para explicar la rendición de la Segunda República a partir de documentación inédita del servicio de espionaje franquista.

Lea aquí la crítica de Jordi Amat

Los vigías

Taina Tervonen

Traducción de Iballa López Hernández. Errata Naturae , 2026. 224 páginas. 21,50 euros

La política antiinmigratoria de Trump protagoniza titulares, pero en ‘Los vigías’ la francofinlandesa Taina Tervonen recuerda que la inhumanidad también ocurre en las fronteras europeas.

Lea aquí la crítica de Noemí Sabugal

La lógica del peronismo

Javier Franzé

Siglo XXI , 2025. 240 páginas. 20,90 euros

Javier Franzé explica en este ensayo el movimiento fundado por Juan Domingo Perón, que escapa al esquema izquierda-derecha europeo y que en Argentina supuso la superposición de la construcción de la democracia con la de la nación.

Lea aquí la crítica de Ignacio Sánchez Cuenca

Esto no existe

Juan Soto Ivars

Debate , 2025. 448 páginas. 20,81 euros

El polémico periodista aborda un problema real pero avanza a brochazos más de lo que autoriza la evidencia y con una retórica burda.

Lea aquí la crítica de Jahel Queralt