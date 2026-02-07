Los ocho libros de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de M. M. Kaye, Iman Mersal, Aurora Egido, David Uclés, Gutmaro Gómez Bravo, Taina Tervonen, Javier Franzé y Juan Soto Ivars
Pabellones lejanos
M. M. Kaye
Traducción de José Bellver. Edhasa, 2025. 1.162 páginas. 49 euros
Escrita por M. M. Kaye en 1978 como si fuera una inmaculada narración del siglo XIX, esta obra aúna lo mejor de la ficción de aventuras con una historia de amor a la vieja usanza.
Lea aquí la crítica de Javier Aparicio Maydeu
Las huellas de Enayat
Iman Mersal
Traducción de Margarida Castells Criballés. Galaxia Gutenberg, 2026. 288 páginas. 22,50 euros
La investigación sobre una joven escritora egipcia, autora de una única novela en los sesenta, descubre una historia de amistad y feminismo en tiempo de Nasser.
Lea aquí la crítica entra de Andrea Aguilar
Mañana serán miel
Aurora Egido
Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2025. 318 páginas. 29 euros
La catedrática emérita Aurora Egido recoge en ‘Mañana serán miel’ obras de Garcilaso, fray Luis de León o Góngora unidas por su particular abordaje de la relación entre las palabras y las cosas.
Lea aquí la crítica de Daniel Gascón
La ciudad de las luces muertas
David Uclés
Premio Nadal, 2026. Destino, 2026. 288 páginas. 22,90 euros
La nueva y esperada novela del autor de ‘La península de las casas vacías’ decepciona: ‘La ciudad de las luces muertas’ no consigue construir la Barcelona mágica que pretendía el escritor convocando en la narración a personajes históricos de cualquier época.
Lea aquí la crítica de Jordi Gracia
Cómo terminó la guerra civil española
Gutmaro Gómez Bravo
Crítica, 2026. 400 páginas. 21,90 euros
El historiador propone una interpretación alternativa para explicar la rendición de la Segunda República a partir de documentación inédita del servicio de espionaje franquista.
Lea aquí la crítica de Jordi Amat
Los vigías
Taina Tervonen
Traducción de Iballa López Hernández. Errata Naturae, 2026. 224 páginas. 21,50 euros
La política antiinmigratoria de Trump protagoniza titulares, pero en ‘Los vigías’ la francofinlandesa Taina Tervonen recuerda que la inhumanidad también ocurre en las fronteras europeas.
Lea aquí la crítica de Noemí Sabugal
La lógica del peronismo
Javier Franzé
Siglo XXI, 2025. 240 páginas. 20,90 euros
Javier Franzé explica en este ensayo el movimiento fundado por Juan Domingo Perón, que escapa al esquema izquierda-derecha europeo y que en Argentina supuso la superposición de la construcción de la democracia con la de la nación.
Lea aquí la crítica de Ignacio Sánchez Cuenca
Esto no existe
Juan Soto Ivars
Debate, 2025. 448 páginas. 20,81 euros
El polémico periodista aborda un problema real pero avanza a brochazos más de lo que autoriza la evidencia y con una retórica burda.
Lea aquí la crítica de Jahel Queralt
