Babelia
crítica literaria
Crítica

La poesía mutante del Siglo de Oro

La catedrática emérita Aurora Egido recoge en ‘Mañana serán miel’ obras de Garcilaso, fray Luis de León o Góngora unidas por su particular abordaje de la relación entre las palabras y las cosas

Daniel Gascón
Daniel Gascón
Catedrática emérita de la Universidad de Zaragoza y académica de la RAE, Aurora Egido es una de las grandes referencias en el estudio de la literatura española del Siglo de Oro. En su trabajo se combinan la erudición y el rigor filológico con una extraordinaria sensibilidad literaria y una notable capacidad para delinear tramas culturales y establecer conexiones con otras artes. Muestra lo que es tradición y lo que cambia de repente; rastrea cómo se van modificando los temas o las metáforas y pasando de un género a otro: de lo humano a lo divino, de lo grave a lo ligero, de lo serio a lo jocoso. Te lleva hacia el mundo mental del escritor y su época, y para eso recurre a la emblemática o la pintura, a los manuales de poética y retórica, a las corrientes filosóficas y sus transformaciones, o a teorías médicas como las de Huarte de San Juan. Ha publicado recientemente Baltasar Gracián o la libertad de ingenio (Institución Fernando el Católico), que puede verse como una guía de lectura a uno de los autores a los que ha dedicado más tiempo. Además de sintetizar su vida, da las claves para entender una obra alucinante que tocaba la política, la retórica y la filosofía.

Egido también ha publicado Mañana serán miel. Estudios y comentarios sobre poesía del Siglo de Oro, que recoge trabajos ilustrativos y muy disfrutables sobre obras de Garcilaso, fray Luis de León o Góngora. El eje de la colección es la idea de “la poesía mutante” del Siglo de Oro, vinculada al “discurrir a lo libre”, como decía Gracián, y a la certeza de que “la poesía, como el amor y la vida, consiste en la mudanza”, en palabras de Egido. En algunos textos la autora recorre la evolución y variaciones de un tema o una figura, como las abejas y la miel, y sus múltiples significados, de la dulzura al trabajo o el sexo; otras veces estudia cómo aparece y se transforma en la obra de un solo escritor: por ejemplo, las musas en Góngora.

La idea de la poesía mutante tiene que ver con la relación entre las palabras y las cosas, así como con la mitografía y la elaboración del canon literario, a base de poéticas, creación, simpatías y trifulcas: esos son temas importantes en el libro. Dedica un texto admirable a los hermanos Argensola, comenta la obra festiva El Nuevo Olimpo, de Gabriel Bocángel, y realiza calas tan sugestivas como la que gira en torno al tema del jardín. A veces se centra en una sola pieza: en dos sonetos de Garcilaso, en el asombroso poema ‘A la salida de la cárcel’ de fray Luis. Allí, además de la exposición del contexto y el conocimiento apabullante de la tradición literaria y la investigación filológica, vemos que el rigor está al servicio de la orientación de la sensibilidad, que Egido persigue la precisión —la discreción— porque esa es la forma de que la lectura sea más iluminadora y libre. El tono es serio, pero con frecuencia la maestra se divierte: se nota en una paráfrasis, en una cita de un campo inesperado, o en el tono socarrón con que matiza algunas interpretaciones que “tan avezados comentaristas” realizaron del soneto XXII de Garcilaso. Nos recuerda las palabras de T. S. Eliot: teníamos la experiencia, pero se nos escapaba el significado, y buscar el significado restauraba la experiencia.

Mañana serán miel. Estudios y comentarios sobre poesía del Siglo de Oro

Aurora Egido
Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2025
318 páginas, 29 euros
Búsquelo en su librería

