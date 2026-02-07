Peronismo para españoles

Javier Franzé explica en este ensayo el movimiento fundado por Juan Domingo Perón, que escapa al esquema izquierda-derecha europeo y que en Argentina supuso la superposición de la construcción de la democracia con la de la nación

Probablemente, a muchos lectores de esta breve reseña les pasa lo mismo que a mí. Yo había oído hablar mucho del peronismo, había leído algunos textos al respecto, había incluso preguntado a amigos argentinos, pero no acababa de entender este movimiento político. El libro de Javier Franzé está pensado para nosotros, para quienes, desde Europa, no conseguimos entender el misterio peronista. Es una especie de “Todo lo que usted siempre quiso saber sobre…”, pero lejos del estilo divulgativo de ese tipo de textos, que a menudo resulta algo pedestre; el autor logra su propósito mediante un análisis muy fino y penetrante que arroja luz no solo sobre el peronismo, sino sobre las ideologías políticas y la naturaleza de lo político más en general. El libro no sólo enseña, también hace pensar.

El desconcierto inicial es lógico. El peronismo abarca mucho, de la izquierda montonera en los años setenta a las políticas neoliberales de Carlos Menem. A veces se presenta como un movimiento democrático e inclusivo, pero ha tenido también pulsiones autoritarias. Algunos lo consideran una forma suave de fascismo, otros creen que es más bien un populismo.

Franzé pone orden en este debate. A su juicio, el peronismo es, ante todo, una ideología nacional-popular cuyo objetivo último es producir un orden con igualdad política y económica. Contiene tres ideas fuerza: la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. El movimiento es incluyente por su base popular, pero, históricamente, tiene una dimensión excluyente en la oposición frontal a la oligarquía exportadora argentina. Para vencer a esa oligarquía se requería una alianza entre élites estatales y movimientos populares. Juan Domingo Perón fue el líder que consiguió materializar el proyecto y su sombra sigue siendo visible en la política de la Argentina actual.

¿Son estas ideas de derechas o de izquierdas? El autor sugiere que el elemento igualitarista inclina el peronismo hacia la izquierda, pero, en cualquier caso, la lectura ideológica, según insiste, no puede hacerse según el esquema izquierda-derecha dominante en los países de Europa occidental. A diferencia de lo que se observa en los partidos europeos, el peronismo, además de una ideología, es también un proceso de construcción nacional, de integración de las masas trabajadoras (el pueblo) en la nación. En los países occidentales la nación se culmina antes de la plena democratización, mientras que en Argentina la construcción de la democracia y de la nación se superponen.

Esta es, en mi opinión, la parte más estimulante del libro, pues abre múltiples interrogantes y nos invita a considerar otros casos parecidos, en Latinoamérica y también en países descolonizados en los que hubo movimientos políticos que, por su papel en la construcción de la nación, tuvieron un papel hegemónico y determinante (por ejemplo, el Partido del Congreso en la India). En alguna ocasión Franzé ha sugerido que el PNV es un peronismo ibérico, es decir, un partido con un programa ideológico que, sin embargo, desdibuja las categorías de izquierda y derecha por su protagonismo en la construcción de la nación vasca. En algún momento habrá que pensar en los factores estructurales que originan este tipo de partidos, de los que el peronista es ejemplo sobresaliente. Aunque el libro de Franzé tiene una clara vocación pedagógica, es bastante más que eso.