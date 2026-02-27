Unió de Pagesos vuelve a ganar las elecciones agrarias catalanas

Las elecciones agrarias de Cataluña son un peculiar proceso electoral mediante el cual se mide cuales son los sindicatos agrarios más representativos. Serán estos, los que participen en órganos como la Mesa Agraria o el Consejo Agrario de Cataluña. Lugares donde las asociaciones sindicales negocian ayudas, subvenciones, normativas… con la Generalitat. Las últimas elecciones agrarias fueron en 2016 y este viernes se han celebrado nuevos comicios. Para obtener representación se necesita -al menos- el 15% de los votos emitidos por lo que hasta ahora solo estaban presentes Unió de Pagesos (UP) y Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) y serán estos sindicatos los que volverán a representar al sector.

La gran incógnita de estas elecciones era si se iban a presentar Revolta Pagesa (o Gremio de la Pagesia Catalana), el movimiento que surgió en febrero de 2024 y que paralizó media Cataluña con cortes de carreteras defendiendo los intereses de agricultores y ganaderos. Estas iban a ser las primeras elecciones en que Revolta Pagesa podía haber medido su grado de aceptación dentro del colectivo, pero no lo han hecho. No se han presentado. Han hecho un llamamiento a votar nulo y han conseguido que el 19% de los votos fueran declarados así.

Pasadas las 20.30 h de este viernes, la secretaria del departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Cristina Massot, ha proporcionado los resultados de las elecciones. Estaban llamados a votar 21.374 agricultores y ganaderos de toda Cataluña pero solo lo han hecho 11.622 (el 54,87%).

Unió de Pagesos (UP) ha vuelto a arrasar consiguiendo el 47,05% de los votos (4.383), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha quedado en segundo lugar con el 29,95% de los votos (2.790). El resto de candidatos no han conseguido el 15% de los votos necesarios para obtener representación. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Cataluña (ASAJA) ha conseguido 991votos (10,63%), la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) 178 (1,91%) y la Asamblea Pagesa de Cataluña 488 (5,23%).

¿Por qué no se han presentado la Revolta Pagesa? Jordi Ginabreda es uno de sus portavoces: “Nosotros estamos en contra del sistema y no creemos en el funcionamiento de las cámaras agrarias. Cambiaremos el sistema pero no lo haremos desde dentro”. Ginabreda asegura que la proclama ha sido movilizar al sector para conseguir que gane “el voto nulo”.

De hecho, si todos los que han votado nulo lo hubieran hecho por una candidatura de Revolta Pagesa hubieran conseguido representación ya que 2.307 votos han quedado invalidados (el 19,85%). “No creemos en estas elecciones porque, además, Revolta Pagesa es tan grande que hemos entrado en negociaciones con la Generalitat sin necesidad de tener representatividad. De hecho, hemos tenido hasta reuniones bilaterales con la administración”, concluye.

La única candidatura crítica con el sistema de representación agraria pero que, a diferencia de Revolta, sí se ha presentado a los comicios ha sido Asamblea Pagesa. Gerard Batalla encabeza la lista y es claro: “No tenemos ninguna confianza en las elecciones porque esto es un gran show de los sindicatos oficialistas”. Batalla asegura que se han presentado para dar un “golpe encima de la mesa” por otro modelo agrícola y ganadero.

“Se está haciendo una agricultura salvaje que no aporta y destroza los pueblos”, lamenta. Asamblea Pagesa denuncia una “derechización” del mundo agrario y lamenta que detrás de Revolta Pagesa haya “algunos -no todos- movimientos de derechas como los que organizaron el 6F con Vox o Aliança Catalana detrás”.