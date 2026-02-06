Grupos de agricultores dirigen su protesta hacia Barcelona con sus tractores y coches
Revolta Pagesa denuncia que sigue padeciendo un exceso de burocracia y sufriendo la competencia desleal
Varios grupos de agricultores convocados por el movimiento agrario Revolta Pagesa y formados por decenas de tractores y coches particulares se dirigen esta mañana hacia Barcelona para reivindicar un mejor trato para el sector dos años después de la histórica tractorada que les llevó a plantarse en el centro de la ciudad.
Los agricultores han partido a primera hora de la mañana de nueve puntos diferentes de toda Cataluña y a media mañana se han ido agrupando en poblaciones como Molins de Rei (Barcelona) o La Roca del Vallès (Barcelona) con la intención de llegar a partir de las 12:00 horas al Departamento de Agricultura, situado en la Gran Via de les Corts Catalanes. Aunque en un principio iban a utilizar la AP-7, los agricultores procedentes de Girona se han desplazado a través de la C-35 y prevén llegar a Barcelona por vías como la C-17 y desde allí alcanzar la avenida Meridiana.
Fuentes del Servei Català del Trànsit han asegurado a EFE que apenas ha habido retenciones hasta el momento a causa de la movilización, ya que las diferentes columnas de agricultores han ocupado solo un carril en sus desplazamientos y combinaban tractores y vehículos particulares.
Con esta protesta, Revolta Pagesa busca poner de manifiesto que, dos años después de aquellas históricas movilizaciones, el sector sigue padeciendo un exceso de burocracia y sigue sufriendo la competencia desleal. Uno de los portavoces de Revolta Pagesa, Jordi Ginabreda, aseguró ayer a EFE que pretenden poner sobre la mesa quejas recurrentes del sector en los últimos años, como el exceso de burocracia que se impone a los agricultores, y continuar su protesta contra el acuerdo entre la UE y el Mercosur, remitido por el Parlamento Europeo al Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE).
Hace dos años, en torno a 2.000 tractores entraron en la capital catalana y se situaron en el centro de la ciudad para decir basta a la burocracia, al incremento de costes y a la competencia desleal. En esa ocasión se espera una movilización mucho menor, meramente de carácter simbólico, para acercar las preocupaciones del campo catalán a la ciudadanía.
Los agricultores prevén pasar esta noche frente al Departamento de Agricultura, tal como hicieron hace dos años.
