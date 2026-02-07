Los agricultores terminan la protesta con sus tractores delante del Departamento de Agricultura

Los payeses reivindican soluciones para el campo, como eliminar el exceso de burocracia y el acuerdo con Mercosur

Los agricultores han dado por concluida este sábado la protesta que mantenían desde el viernes delante del Departamento de Agricultura de la Generalitat, con decenas de tractores y vehículos particulares en plena Gran Via de les Corts Catalanes. El tráfico en el tramo central de esta avenida se ha podido restablecer esta tarde después de que la plataforma Revolta Pagesa haya decidido abandonar el lugar. Esta mañana, el Ayuntamiento de Barcelona ha retirado la tierra con la que habían simulado un huerto sobre el asfalto y pasadas las 17.00 horas se ha recuperado la normalidad.

Más información Grupos de agricultores dirigen su protesta hacia Barcelona con sus tractores y coches

En ocasión del segundo aniversario de la gran protesta del sector que colapsó la capital catalana y diversas carreteras en febrero de 2024, los agricultores han reivindicado soluciones para los problemas que arrastra el campo, como el exceso de burocracia, y han reiterado su rechazo al acuerdo comercial con Mercosur.

Los tractores partieron el viernes por la mañana de diversos puntos de Cataluña y se concentraron frente a la conselleria para llevar a cabo “actividades, charlas y divulgación”, con el objetivo de que la ciudadanía “comprenda el factor clave que representa la agricultura y la ganadería”.

La protesta de agricultores en la Gran Via de Barcelona. Quique García (EFE)

Tras la primera jornada de protestas, los agricultores decidieron pasar la noche en este punto de la Gran Via, donde se congregaron, según datos de la Guardia Urbana, un total de 62 tractores y otros 78 vehículos particulares.

Uno de los portavoces de Revolta Pagesa, Jordi Ginabreda, ha explicado que ha habido un “intercambio de mensajes” con la consellería liderada por Òscar Ordeig, pero que los agricultores no han querido reunirse con el Govern solo “para hacer el paripé”.

En las próximas semanas, los campesinos valorarán en asamblea el resultado de esta movilización y entonces “seguro” que habrá alguna reunión con el ejecutivo catalán, ha añadido Ginabreda.