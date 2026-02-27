Ir al contenido
Premios Goya
Premios Goya

EL PAÍS emite un programa especial de la Alfombra roja de los Premios Goya

Todos los protagonistas desde Barcelona en la 40 edición de la gala a partir de las 19.00

Los Premios Goya desde la alfombra roja
La 40ª edición de los Premios Goya arrancará este sábado en EL PAÍS con una retransmisión de vídeo en directo desde la alfombra roja del Auditori Fórum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) El programa especial comenzará a las 19.00 y estará presentado por los periodistas de EL PAÍS Antonio Nieto, Gregorio Belinchón, a cargo de la información de cine en el diario, y Mar Rocabert, de la sección de Cultura.

Las casi tres horas de retransmisión combinarán información, análisis previo de la gala y entrevistas con los protagonistas que vayan desfilando por la alfombra roja, como Eduard Fernández, Laia Costa, Anna Castillo, Miki Esparbé, Enric Auquer, Clara Segura y así hasta 60 invitados más de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas

Por supuesto, también pasarán por los micrófonos de EL PAÍS los protagonistas de las principales películas nominadas: Los Domingos, de Alauda Ruíz de Azúa, que acapara 13 candidaturas; Sirat, de Óliver Laxe, con 11; Maspalomas, de José Mari Goneaga y Aitor Arregi, 9, La Cena, de Manuel Gómez Pereira, con 8 y Sorda, dirigida por Eva Libertad, que suma 7.

