Los seis libros de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Anna Starobinets, Juan Manuel Gil, Manuel Alberca, Cristina Monge, Natalia Mendoza y Charles Powell
El Vado de los Zorros
Anna Starobinets
Traducción de Viktoria Leftérova y Enrique Maldonado. Impedimenta, 2025. 784 páginas. 34,95 euros
Anna Starobinets entrega una dilatada epopeya coral con una amalgama de tramas situadas en un confín de la Manchuria de 1945 que nos seducen, nos subyugan y nos conmueven.
Lea aquí la critica de Ponç Puigdevall
Majareta
Juan Manuel Gil
Seix Barral, 2026. 336 páginas. 20,90 euros
Juan Manuel Gil perfecciona su fórmula metaliteraria en una novela polifónica en torno a un personaje supuestamente excéntrico y su implicación en un suceso que consternó al país.
Lea aquí la crítica de Domingo Ródenas de Moya
Mírame. Enigma y razón de los autorretratos
Manuel Alberca
Confluencias, 2025. 206 páginas. 21,90 euros
El crítico Manuel Alberca hace un repaso al fascinante género pictórico de la autorrepresentación, que nos fuerza a hacernos preguntas sobre nuestro deseo de ser vistos.
Lea aquí la crítica de Anna Caballé
La gran oportunidad
Cristina Monge
Prólogo de Cristina Narbona. Tirant, 2025. 206 páginas. 17 euros
Ante la transición ecológica, el ensayo de Cristina Monge ‘La gran oportunidad’ propone profundizar en las estructuras democráticas a través de los sistemas de participación y deliberación.
Lea aquí la crítica de Jorge Dioni
El extravío de los signos
Natalia Mendoza
Traducción de Eva Rodríguez Halffter y Charles Powell. Periférica, 2026. 240 páginas. 17 euros
La antropóloga Natalia Mendoza recupera el mito de Antígona para explorar la relación entre la ausencia de duelo público y la incapacidad de imaginar otro futuro en un México con 130.000 desaparecidos.
Lea la crítica de Elena Sanjosé
El rey Juan Carlos I y la proyección exterior de España
Charles Powell
Galaxia Gutenberg, 2025. 632 páginas. 34 euros
Charles Powell repasa el importante papel del rey emérito para relanzar la proyección internacional de España y su prestigio sin eludir las controversias que le han rodeado
Lea la crítica de Nicolás Sesma
