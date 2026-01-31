Ir al contenido
Babelia
Crítica Literaria
Crítica

Los seis libros de la semana

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Anna Starobinets, Juan Manuel Gil, Manuel Alberca, Cristina Monge, Natalia Mendoza y Charles Powell

Babelia
El Vado de los Zorros

Anna Starobinets

Traducción de Viktoria Leftérova y Enrique Maldonado. Impedimenta, 2025. 784 páginas. 34,95 euros

Anna Starobinets entrega una dilatada epopeya coral con una amalgama de tramas situadas en un confín de la Manchuria de 1945 que nos seducen, nos subyugan y nos conmueven.

Lea aquí la critica de Ponç Puigdevall

Majareta

Juan Manuel Gil

Seix Barral, 2026. 336 páginas. 20,90 euros

Juan Manuel Gil perfecciona su fórmula metaliteraria en una novela polifónica en torno a un personaje supuestamente excéntrico y su implicación en un suceso que consternó al país.

Lea aquí la crítica de Domingo Ródenas de Moya

Mírame. Enigma y razón de los autorretratos

Manuel Alberca

Confluencias, 2025. 206 páginas. 21,90 euros

El crítico Manuel Alberca hace un repaso al fascinante género pictórico de la autorrepresentación, que nos fuerza a hacernos preguntas sobre nuestro deseo de ser vistos.

Lea aquí la crítica de Anna Caballé

La gran oportunidad

Cristina Monge

Prólogo de Cristina Narbona. Tirant, 2025. 206 páginas. 17 euros

Ante la transición ecológica, el ensayo de Cristina Monge ‘La gran oportunidad’ propone profundizar en las estructuras democráticas a través de los sistemas de participación y deliberación.

Lea aquí la crítica de Jorge Dioni

El extravío de los signos

Natalia Mendoza

Traducción de Eva Rodríguez Halffter y Charles Powell. Periférica, 2026. 240 páginas. 17 euros

La antropóloga Natalia Mendoza recupera el mito de Antígona para explorar la relación entre la ausencia de duelo público y la incapacidad de imaginar otro futuro en un México con 130.000 desaparecidos.

Lea la crítica de Elena Sanjosé

El rey Juan Carlos I y la proyección exterior de España

Charles Powell

Galaxia Gutenberg, 2025. 632 páginas. 34 euros

Charles Powell repasa el importante papel del rey emérito para relanzar la proyección internacional de España y su prestigio sin eludir las controversias que le han rodeado

Lea la crítica de Nicolás Sesma

