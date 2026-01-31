Los seis libros de la semana

'Autorretrato a la edad de 63 años' (1669), de Rembrandt, en la National Gallery de Londres.

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Anna Starobinets, Juan Manuel Gil, Manuel Alberca, Cristina Monge, Natalia Mendoza y Charles Powell

El Vado de los Zorros

Anna Starobinets

Traducción de Viktoria Leftérova y Enrique Maldonado. Impedimenta , 2025. 784 páginas. 34,95 euros

Anna Starobinets entrega una dilatada epopeya coral con una amalgama de tramas situadas en un confín de la Manchuria de 1945 que nos seducen, nos subyugan y nos conmueven.

Majareta

Juan Manuel Gil

Seix Barral , 2026. 336 páginas. 20,90 euros

Juan Manuel Gil perfecciona su fórmula metaliteraria en una novela polifónica en torno a un personaje supuestamente excéntrico y su implicación en un suceso que consternó al país.

Mírame. Enigma y razón de los autorretratos

Manuel Alberca

Confluencias , 2025. 206 páginas. 21,90 euros

El crítico Manuel Alberca hace un repaso al fascinante género pictórico de la autorrepresentación, que nos fuerza a hacernos preguntas sobre nuestro deseo de ser vistos.

La gran oportunidad

Cristina Monge

Prólogo de Cristina Narbona. Tirant , 2025. 206 páginas. 17 euros

Ante la transición ecológica, el ensayo de Cristina Monge ‘La gran oportunidad’ propone profundizar en las estructuras democráticas a través de los sistemas de participación y deliberación.

El extravío de los signos

Natalia Mendoza

Traducción de Eva Rodríguez Halffter y Charles Powell. Periférica , 2026. 240 páginas. 17 euros

La antropóloga Natalia Mendoza recupera el mito de Antígona para explorar la relación entre la ausencia de duelo público y la incapacidad de imaginar otro futuro en un México con 130.000 desaparecidos.

El rey Juan Carlos I y la proyección exterior de España

Charles Powell

Galaxia Gutenberg , 2025. 632 páginas. 34 euros

Charles Powell repasa el importante papel del rey emérito para relanzar la proyección internacional de España y su prestigio sin eludir las controversias que le han rodeado

