Los ocho libros de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Cristina Araújo Gámir, Yasmina Reza, María José Galé Moyano, Erich Auerbach, Meridel LeSueur, Sergio C. Fanjul, Paul Collier e Iñaki Domínguez
Distancia de fuga
Cristina Araújo Gámir
Tusquets, 2026. 496 páginas. 22,90 euros
Cristina Araújo se confirma como una narradora singularísima con su segunda novela, historia de amor construida sobre el fondo de las ansiedades de la fama.
Lea aquí la crítica de Jordi Gracia
Casos reales
Yasmina Reza
Traducción de Regina López Muñoz. Alfaguara, 2026. 216 páginas. 20,90 euros
Durante 15 años, la escritora Yasmina Reza visitó varios tribunales y observó desde el fondo de la sala: trata a todos por igual y ve nuestro propio rostro en los otros.
Lea aquí la crítica de Patricio Pron
Arterial
María José Galé Moyano
Candaya, 2025. 176 páginas. 19,76 euros
La escritora recupera los tópicos del gótico y lo monstruoso y construye una propuesta sólida de ficción en la que descuartizar el yo.
Lea aquí la crítica de Andrea Toribio
La cicatriz de Ulises. Horizontes de la literatura universal
Erich Auerbach
Traducción de Daniel Najmías. Acantilado, 2025. 208 páginas. 18 euros
La cicatriz de Ulises vuelve al pensamiento filológico y literario de uno de los grandes intelectuales judíos del siglo XX, representante de una generación lanzada al exilio o la muerte por el nazismo.
Lea aquí la crítica de Nadal Suau
La chica
Meridel LeSueur
Traducción de Ricardo García Pérez. Libros Corrientes, 2025. 238 páginas. 19,50 euros
Escrita en los años treinta y publicada en 1978, la novela de la estadounidense brinda un homenaje a las trabajadoras de la Gran Depresión, cuyas historias de miseria lidian con la prostitución, la violencia, el sexo y la muerte.
Lea aquí la crítica de Carmen Domingo
Cronofobia
Sergio C. Fanjul
Arpa, 2025. 304 páginas, 19,90 euros
Cronofobia nos lanza a través de la flecha del tiempo y sobre el eterno retorno hacia una reflexión inconmensurable por su erudición e insondable por la profundidad del problema planteado.
Lea aquí la crítica de Manel García
Rezagados. Una nueva economía para lugares olvidados
Paul Collier
Traducción de Andrés Barba y Carmen M. Cáceres. Debate, 2025. 332 páginas. 24,90 euros
El profesor Paul Collier abre un debate poco explorado: el de la ética y la comunidad como valores que explican por qué ciertos territorios prosperan y otros se quedan atrás.
Lea aquí la crítica de Ignacio Urquizu
El Panamá. Vida de un fuera de la ley
Iñaki Domínguez
Ariel, 2026. 368 páginas. 19,90 euros
Iñaki Domínguez recupera la historia de José Manuel Cifuentes, traficante y atracador leyenda de los muy violentos años ochenta y noventa en España.
Lea aquí la crítica de Mar Padilla
