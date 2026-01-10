Ir al contenido
Babelia
Crítica Literaria

Los diez libros de la semana

Los críticos del suplemento reseñan los nuevos títulos de Christopher E. Forth, Irene Pujadas, Helen Palmer, Eugenio Fuentes, Eliza Barry Callahan, Agnes Owens, Marta Jiménez Serrano, Richard Overy, Juan José Tamayo y Karen Hao

Babelia
Grasa. Una historia cultural de la materia de la vida

Christopher E. Forth

Traducción de Ana Martín Useros. Plasson & Bartleboom, 2025. 464 páginas, 27,03 euros

El historiador Christopher E. Forth firma una monumental genealogía de la gordura y de su estigma cultural en Occidente, que resuena en tiempos enfermos de Ozempic.

Lea aquí la crítica de Álex Vicente

La intrusa

Irene Pujadas

Traducción de Rubén Martín Giráldez. Editorial H&O, 2025. 168 páginas, 18,72 euros

Inspirada en la literatura de viajes del XVIII y la burocracia opresiva de Kafka, la escritora propone un paseo fantástico dentro del cuerpo.

Lea aquí la crítica de Carlota Rubio

Playa placer

Helen Palmer

Traducción de Lara Alonso Corona. Cielo Santo, 2025. 410 páginas, 20,00 euros

Helen Palmer repasa la literatura universal, ‘Ulises’ incluido, para escribir una historia que transcurre durante un único día y en la que se escucha de fondo el hilo musical de finales de los noventa.

Lea aquí la crítica de Aïda Camprubí Hinojosa

Wendy

Eugenio Fuentes

Tusquets, 2025. 504 páginas, 22,90 euros

Eugenio Fuentes entrega la décima aventura de Ricardo Cupido con una historia poliédrica en torno a un escándalo sexual en el negocio millonario del fútbol.

Lea aquí la crítica de Leonardo Padura

La prueba de audición

Eliza Barry Callahan

Traducción de Rita da Costa. Anagrama, 2025. 176 páginas, 19,90 euros

La escritora y cineasta neoyorquina sigue los pasos de autores como Virginia Woolf para formular un antídoto contra la abundancia de estímulos que comprometen la escucha.

Lea aquí la crítica de Benjamín G. Rosado

Una madre trabajadora

Agnes Owens

Traducción de Blanca Gago. Muñeca infinita, 2025. 176 páginas, 19,71 euros

La escritora escocesa recrea a una astrosa ‘femme fatale’ humanizada desde lo más artificioso de los géneros literarios, subrayando lo difícil que resulta escapar de los límites que la realidad y sus claves de representación nos imponen.

Lea aquí la crítica de Marta Sanz

Oxígeno

Marta Jiménez Serrano

Alfaguara, 2026. 160 páginas, 18,90 euros

La escritora narra en la novela de no ficción Oxígeno una intoxicación por monóxido de carbono en su domicilio y las consecuencias emocionales que la siguieron.

Lea aquí el perfil de Sergio C. Fanjul

¿Por qué la guerra?

Richard Overy

Traducción de Francisco García Lorenzana. Tusquets, 2025. 384 páginas, 22,90 euros

El británico brinda un caudal de detalles y copiosa documentación para rastrear la historia no de las guerras, sino de las investigaciones y debates acerca del fenómeno y las causas de su prevalencia y continuidad.

Lea aquí la crítica de Antonio Monegal

Cristianismo radical

Juan José Tamayo

Trotta, 2025. 224 páginas, 18 euros

Sostiene Juan José Tamayo que si el cristianismo quiere volver a las raíces del fundador, debe recuperar su carácter liberador como movimiento antiimperial e igualitario de hombres y mujeres.

Lea aquí la crítica de Juan G. Bedoya

El imperio de la IA. Sam Altman y su carrera por dominar al mundo

Karen Hao

Traducción de Jorge Paredes. Península, 2025. 688 páginas, 23,90 euros

“Otra IA es posible” podría ser la síntesis de un explosivo libro sobre Sam Altman y la intrahistoria de OpenAI.

Lea aquí la crítica de Jordi Gracia

