‘Rezagados’, de Paul Collier: ¿cuál es el papel del humanismo en la economía?

Si hay una pregunta que será eterna, es cómo se genera la prosperidad. Las sociedades llevan siglos pensando sobre ello. Y muchas han sido las respuestas: importancia de las instituciones, la necesidad de más mercado, aumentar la inversión en capital físico y en capital humano, fiscalidades diferenciadas…. Es una discusión que ha apasionado a los científicos sociales y que no tiene todavía una respuesta cerrada. Son muchas las páginas que se han dedicado a esta cuestión y no es fácil dar con un planteamiento distinto e innovador. Y es lo que pretende Paul Collier, profesor de Economía y de Políticas Públicas en la Universidad de Oxford, en su último trabajo: Rezagados. Una nueva economía para lugares olvidados. Su punto de partida no es muy habitual en el mundo académico: reconoce que lleva un tiempo equivocado. Observa que en el mundo hay territorios que se han quedado atrás. Tras etapas de prosperidad o tras intentos de desarrollo, hay sociedades en el mundo que se han quedado rezagadas. Las recetas que se han aplicado sobre estos territorios son las clásicas: las que recomiendan los organismos internacionales y la literatura más influyente. Pero, a pesar de estas medidas, estas sociedades no han conseguido salir del estado de postración. ¿Por qué?

La economía necesita también del humanismo. Es decir, si queremos desarrollar una sociedad, son necesarios los valores y la ética. Así, Collier muestra especial énfasis en la necesidad del sentimiento de pertenencia a una comunidad. O lo que él denomina “la ética de un propósito en común”. Sentir que perteneces a un espacio público compartido exige del desarrollo de valores como la solidaridad, la colaboración, la inclusión…. Por lo tanto, los territorios que han sido capaces de salir de la trampa del abatimiento y el desaliento es porque han desarrollado algo más que el libre mercado o unas instituciones. Los valores humanistas también están detrás de las economías exitosas. Pero no unos valores cualesquiera, sino aquellos que son capaces de crear un sentimiento de pertenencia a una comunidad compartida por todos sus miembros. Junto a los valores, hay una segunda pieza fundamental en los territorios que han salido del olvido: el liderazgo. Son necesarios líderes capaces de seducir a la comunidad en el desarrollo de un proyecto compartido, que ofrezcan certezas en horizontes de incertidumbre y que, además, tengan unos valores éticos que les alejen de comportamientos equivocados como, por ejemplo, la corrupción o el abuso del poder. Los liderazgos éticos también importan y son fundamentales.

En definitiva, en los próximos años se abre todo un debate bastante inexplorado para la teoría económica actual: ¿cuál es el papel del humanismo en la economía? Los valores y la ética ya no solo solo una cuestión moral, sino que además han pasado a convertirse en factores de éxito a la hora de explicar la prosperidad. Las sociedades que quieran desarrollarse deben incorporar el humanismo a sus líneas de código. Y todo ello dentro del sentimiento de pertenencia a un espacio público compartido que llamamos comunidad.