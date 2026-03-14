Milei se reúne con Abascal en Madrid vestido con un mono de trabajo de la petrolífera argentina YPF

El presidente argentino y el líder de Vox han mantenido un encuento de 50 minutos en un hotel de la capital

En plena crisis energética internacional como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente argentino, Javier Milei, se ha reunido en Madrid con el líder de Vox, Santiago Abascal, vestido con un mono de trabajo de la compañía de hidrocarburos argentina YPF. Abascal ha acudido con un ejemplar de La era Milei: el despertar libertario, un libro de Philipp Bagus, profesor de Economía de la madrileña Universidad Rey Juan Carlos.

El encuentro, celebrado esta mañana en el hotel donde Milei está alojado, ha durado 50 minutos y ambos han declinado atender a los medios de comunicación. Preguntado por cuál era el mensaje político que quería transmitir el presidente autodeclarado libertario al acudir vestido así a su reunión con el líder de Vox, un miembro del equipo de Milei, que ha grabado en vídeo el inicio de la reunión para uso “exclusivamente oficial”, ha dicho: “Es que está más cómodo así”.

Milei, que es la estrella invitada hoy y por segundo año consecutivo en el Madrid Economic Forum, aterrizó este viernes por la tarde en la capital para un viaje relámpago en el que no tiene previsto verse con ninguna autoridad oficial ni con empresarios españoles, según la agenda distribuida por la Casa Rosada argentina. Sí se ha reunido, tras su encuentro con Abascal, con un economista español, el catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos Jesús Huerta de Soto, fundador del Master de Economía de la ultraliberal Escuela Austriaca en dicha universidad y uno de los referentes intelectuales de Milei.

Al hall del hotel ha acudido también el empresario argentino Martin Varsavsky, afincado en España desde hace décadas. Varsavsky ha declinado atender a los periodistas después de que una portavoz del presidente argentino se lo indicara. “Prefiero no responder, ella trabaja para el presidente”, ha dicho.

El viaje a Madrid prolonga una intensa actividad internacional del presidente argentino en los últimos días. Tras acudir a la Semana Argentina en Nueva York, en un acto que reunió a potenciales inversores estadounidenses, Milei ha acudido a Madrid acompañado también de su ministro de Exteriores, Pablo Quirno.

¿Qué sentido político tiene el atuendo de Milei? ¿Ve Argentina una oportunidad en mitad de la crisis energética mundial? Nadie de su equipo lo ha aclarado, pero aparece en un momento en el se cruzan la crisis energética mundial —consecuencia del encarecimiento del petróleo y el gas, entre otros recursos— y la buena marcha del sector en Argentina, que a diferencia del resto de su economía, sigue atrayendo inversión internacional, según un análisis reciente del Financial Times.

Tras el encuentro con Abascal, que ha abandonado el hotel minutos antes de las once de la mañana, el profesor Huerta de Soto, de traje, ha subido a reunirse con el mandatario argentino. Y por último, Varsavsky, fundador de Jazztel, entre otras grandes empresas.

Milei ofrecerá el discurso de clausura esta noche en el Madrid Economic Forum, que reúne a miles de personas en el Palacio de Vistalegre, organizado por un despacho de abogados andorrano y una consultora tecnológica, y cuyas entradas cuestan hasta 2.500 euros. La oposición a Milei en Argentina ha preguntado públicamente si el viaje es privado u oficial, y si corre a cargo del presupuesto público. Todo —el vídeo para “uso oficial”, “la portavoz” que prohíbe cualquier declaración a los medios— indica que sí , incluido el mono de YPF.