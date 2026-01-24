Los nueve libros de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Marc Colell, Sandra Petrignani, Juan Herrero Senés, Richard Zenith, Carmen Guillén Lorente, Salman Rushdie, Benjamin Constant, Edgardo Dobry y Carmelo Romero Salvador
Las crines
Marc Colell
Siruela, 2026. 156 páginas. 17,95 euros
El autor defiende en su novela la melodía de la frase, esa que te permite sobrecogerte como la primera vez que leíste algo que te conmovió.
Lea aquí la crítica de Andrea Toribio
Autobiografía de mis perros
Sandra Petrignani
Traducción de Andrés Catalán. Nórdica, 2026. 240 páginas. 19,90 euros
Desde el amor por el lenguaje, la escritora italiana dibuja retazos de su pasado por medio de los perros de su infancia, de sus matrimonios o vinculados a un lugar.
Lea aquí la crítica de Marta Sanz
Más allá. Antología de la ciencia ficción española del siglo XIX
Edición de Juan Herrero Senés
Renacimiento, 2025. 400 páginas. 18,91 euros
La antología editada por Juan Herrero Senés es un escaparate heterogéneo y jugosísimo de la fantasía futurista de nuestro siglo XIX.
Lea aquí la crítica de Domingo Ródenas de Moya
Pessoa. Una biografía
Richard Zenith
Traducción de Ignacio Vidal-Folch. Acantilado, 2025. 1.488 páginas. 56 euros
Richard Zenith entrega una minuciosa y abarcadora memoria del escritor portugués que ratifica su sentimiento de aislamiento radical.
Lea la crítica de Isabel Soler
Redimir y adoctrinar
Carmen Guillén Lorente
Crítica, 2026. 272 páginas. 21,90 euros
Carmen Guillén arroja luz sobre el Patronato de Protección a la Mujer, que encerró sin juicio ni defensa a miles de jóvenes ‘descarriadas’ en el franquismo.
Lea aquí la crítica de Berna González Harbour
La penúltima hora
Salman Rushdie
Traducción de Luis Murillo Fort. Random House, 2026. 272 páginas. 20,81 euros
Repasamos la trayectoria del influyente escritor británico-estadounidense de origen indio, cuyo más reciente título, la colección de relatos ‘La penúltima hora’, bebe de una energía que no se ha apagado y una sabiduría que se ha engrandecido.
Lea aquí el artículo de Daniel Gascón
Los amores inconstantes. Adolphe, Cécile, Amélie y Germaine, El cuaderno rojo
Benjamin Constant
Traducción de Manuel Arranz. Periférica, 2025. 328 páginas. 21,90 euros
Los amores inconstantes recopila cuatro novelas cortas del escritor y político Benjamin Constant, pionero de narrativa psicológica francesa
Lea aquí la crítica de Use Lahoz
América en sus poetas
Edgardo Dobry
Taurus, 2026. 272 páginas. 19,85 euros
El ensayo ‘América en sus poetas’, de Edgardo Dobry, examina las circulaciones y cruces entre escritores de todo el continente, de Walt Whitman a Rubén Darío o Tamara Kamenszain.
Lea aquí la crítica de Mercedes Cebrián
El Frente Popular de izquierdas (enero-julio 1936)
Carmelo Romero Salvador
Libros de la Catarata, 2025. 192 páginas, 19,50 euros
Carmelo Romero Salvador pone las últimas elecciones de la Segunda República y el uso partidista del pasado bajo la lupa de una historia crítica
Lea aquí la crítica de Juan Sisinio Pérez Garzón