Los nueve libros de la semana

Salman Rushdie y su esposa, Rachel Eliza, visitan el Museo Reina Sofía, en Madrid en mayo de 2024.

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Marc Colell, Sandra Petrignani, Juan Herrero Senés, Richard Zenith, Carmen Guillén Lorente, Salman Rushdie, Benjamin Constant, Edgardo Dobry y Carmelo Romero Salvador

Las crines

Marc Colell

Siruela , 2026. 156 páginas. 17,95 euros

El autor defiende en su novela la melodía de la frase, esa que te permite sobrecogerte como la primera vez que leíste algo que te conmovió.

Lea aquí la crítica de Andrea Toribio

Autobiografía de mis perros

Sandra Petrignani

Traducción de Andrés Catalán. Nórdica , 2026. 240 páginas. 19,90 euros

Desde el amor por el lenguaje, la escritora italiana dibuja retazos de su pasado por medio de los perros de su infancia, de sus matrimonios o vinculados a un lugar.

Lea aquí la crítica de Marta Sanz

Más allá. Antología de la ciencia ficción española del siglo XIX

Edición de Juan Herrero Senés

Renacimiento , 2025. 400 páginas. 18,91 euros

La antología editada por Juan Herrero Senés es un escaparate heterogéneo y jugosísimo de la fantasía futurista de nuestro siglo XIX.

Lea aquí la crítica de Domingo Ródenas de Moya

Pessoa. Una biografía

Richard Zenith

Traducción de Ignacio Vidal-Folch. Acantilado , 2025. 1.488 páginas. 56 euros

Richard Zenith entrega una minuciosa y abarcadora memoria del escritor portugués que ratifica su sentimiento de aislamiento radical.

Lea la crítica de Isabel Soler

Redimir y adoctrinar

Carmen Guillén Lorente

Crítica , 2026. 272 páginas. 21,90 euros

Carmen Guillén arroja luz sobre el Patronato de Protección a la Mujer, que encerró sin juicio ni defensa a miles de jóvenes ‘descarriadas’ en el franquismo.

Lea aquí la crítica de Berna González Harbour

La penúltima hora

Salman Rushdie

Traducción de Luis Murillo Fort. Random House , 2026. 272 páginas. 20,81 euros

Repasamos la trayectoria del influyente escritor británico-estadounidense de origen indio, cuyo más reciente título, la colección de relatos ‘La penúltima hora’, bebe de una energía que no se ha apagado y una sabiduría que se ha engrandecido.

Lea aquí el artículo de Daniel Gascón

Los amores inconstantes. Adolphe, Cécile, Amélie y Germaine, El cuaderno rojo

Benjamin Constant

Traducción de Manuel Arranz. Periférica , 2025. 328 páginas. 21,90 euros

Los amores inconstantes recopila cuatro novelas cortas del escritor y político Benjamin Constant, pionero de narrativa psicológica francesa

Lea aquí la crítica de Use Lahoz

América en sus poetas

Edgardo Dobry

Taurus , 2026. 272 páginas. 19,85 euros

El ensayo ‘América en sus poetas’, de Edgardo Dobry, examina las circulaciones y cruces entre escritores de todo el continente, de Walt Whitman a Rubén Darío o Tamara Kamenszain.

Lea aquí la crítica de Mercedes Cebrián

El Frente Popular de izquierdas (enero-julio 1936)

Carmelo Romero Salvador

Libros de la Catarata , 2025. 192 páginas, 19,50 euros

Carmelo Romero Salvador pone las últimas elecciones de la Segunda República y el uso partidista del pasado bajo la lupa de una historia crítica

Lea aquí la crítica de Juan Sisinio Pérez Garzón