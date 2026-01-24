‘Más allá’, cuando Clarín, Galdós o Echegaray escribían ciencia ficción

Hoy nos acorralan las ventajas indudables y los miedos fundados de la IA que había prefigurado la fantasía visionaria de muchos creadores. Así fue ya en los orígenes, cuando en el siglo XIX el progreso científico y técnico propició que la imaginación se proyectara hacia la ideación de un futuro promisorio y perfecto o, por el contrario, de opresión y sometimiento. Hasta la obra de Jules Verne y después de H. G. Wells, la ficción científica se cultivó como un producto literario ajeno a la nobleza estética, aunque no a los intereses del mercado. En 1888, Edward Bellamy tocó una tecla sensible en su utopía Looking Backward: 2000-1887, y logró un bombazo comercial. Al mismo tiempo, en España Enrique Gaspar inventaba en El anacronópete (1887) una máquina del tiempo sin mucha pena ni gloria. Desde entonces hasta ahora la ciencia ficción se ha convertido en un género fundamental para interpretar nuestro tiempo y los miedos que nos escoltan. Obras como las de John Brunner —en Todos sobre Zanzíbar (1968) o en la sorprendente El jinete de la onda del shock (1975)—, como las de Ursula K. Le Guin o Philip K. Dick entre tantos, han transformado el género en un territorio de interrogación filosófica y política del presente y del porvenir que se avecina.

También en las letras españolas hubo tempranas especulaciones literarias sobre las ventajas y perjuicios del avance científico. Juan Herrero Senés lleva años explorando el origen de la ciencia ficción en España. En 2020 había editado Mundos al descubierto, una antología de la ciencia ficción de 1898 a 1936, con piezas cuando menos curiosas de Unamuno, Azorín o Gómez de la Serna. Esta antología que comento, Más allá, dedicada al siglo XIX, viene a complementar la anterior y coincide con la publicación del ensayo de Herrero The Science Fiction of Defeat (Liverpool U. P.), sobre las guerras futuras imaginadas —y su uso ideológico— entre 1870 y 1939. Aparte de aplaudir y agradecer el notable esfuerzo de exhumación de textos raros y recónditos hay que subrayar el acierto con que Herrero los ha organizado en tres secciones: más allá de aquí (mundos utópicos y distópicos, viajes interplanetarios), de ahora (viajes al futuro) y de lo posible (hallazgos científicos inesperados). El conjunto de los 25 textos, que van de 1804 a 1897, es un escaparate heterogéneo y jugosísimo de la fantasía futurista de nuestro siglo XIX —en su mayor parte timorata y conservadora— donde un tropel de nombres desconocidos u olvidados (la mayoría de mucho interés) se mezcla con los más constantes cultivadores del género como Nilo María Fabra o José Fernández Bremón y con escritores de talla canónica como Clarín, Galdós o Echegaray.

La sorpresa y la sonrisa están aseguradas, como ocurre con los dos textos que dialogan entre sí sobre una confederación ibérica de España y Portugal o con el cuento de Ernesto García Ladevese sobre los rayos de Roentgen. De la visibilidad de Ladevese hace mofa, por cierto, Clarín, en su cuento apocalíptico sobre el fin de la humanidad, quizá el más enjundioso del libro, con guasa metaficcional incluida. No falta la presencia de alienígenas (Octavio Luis Amado), de viajes a la luna (Abdón de Paz) o la perspectiva marciana (Fabra transcribe un artículo de la prensa de Marte dedicado a la Tierra), como tampoco la especulación sobre una sociedad ideal (Marià Burguès o Rafael Blasco) o sobre su fracaso (Eugenio Sellés o el político Juan Bravo Murillo, con su distopía anticomunista). Ni faltan, por supuesto, los inventos técnicos dignos de celebrarse (Augusto Jerez Perchet) o de condenarse, como las gafas de rayos X del cuento de Echegaray, que permiten ver con horror el hervidero de ideas y sentimientos del cerebro y el mecanismo de la voluntad ajena y propia. Menos mal que para leer esta novedosa antología sobran las anteojeras.