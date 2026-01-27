Un nuevo contrato social para afrontar el cambio climático

La cara más visible del cambio climático son los desastres naturales, como las olas de calor, las sequías, los grandes incendios o las lluvias torrenciales. Después llegan las consecuencias silenciosas: hambrunas, subidas de precios, incremento de conflictos o movimientos de personas. Todos estos problemas afectan a la cohesión y estabilidad de los sistemas democráticos. Por un lado, esa inestabilidad social puede ser un perfecto caldo de cultivo para la desafección democrática, la desinformación y los mensajes demagógicos. Lo vimos en la dana de 2024. Por otro, puede cuajar la idea de que sólo un estado autoritario será capaz de tomar las medidas adecuadas para enfrentarse al problema en los plazos necesarios.

Frente a esta sensación de que todo juega a favor de la solución antidemocrática, la socióloga y politóloga Cristina Monge plantea que el desafío es una oportunidad incluso para profundizar en las estructuras colaborativas. Frente al “pesimismo que paraliza” y al “optimismo que engaña”, el libro defiende un activismo basado en las estructuras de conocimiento y las instituciones democráticas. Dentro de su forma académica, densa en ocasiones, hay un fondo entusiasta muy necesario porque, como se insiste, nos va la vida en ello.

El ensayo propone un nuevo contrato social que permita que la vida siga siendo posible tal y como lo ha sido hasta ahora. Para Monge, no puede haber un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Hay que dar un paso más para que este último factor sea el terreno de juego en el que desarrollen los otros dos y la clave es la actuación política porque el desafío nos obliga a repensar nuestros valores y los conceptos que los sustentan, como progreso, desarrollo, riqueza o trabajo. También, a cambiar cómo vemos el mundo y qué medimos para obtener conocimiento. Debemos pensar en nuevos indicadores que sustituyan al agotado PIB.

En la línea de la economista Mariana Mazzucato y su Estado Emprendedor, el ensayo invita a que las administraciones desplieguen todo su potencial para que el centro no esté en su actuación, sino en lo que posibilita. Lo público no es sólo lo estatal. Para Monge, estamos ante una oportunidad para profundizar en las estructuras democráticas a través de los sistemas de participación y deliberación. Hay que ser capaces de innovar en política, sostiene, con un ánimo que se agradece. Quizá, un problema del ensayo es la confianza en el sector privado, que ha tardado poco en quitarse el disfraz verde, y en que el capitalismo puede cambiar su objetivo: la explotación de los seres humanos y la naturaleza.

Gracias a su estructura y estilo, el ensayo funciona como un manual para cualquier persona que quiera acercarse al tema. Una de las cuestiones interesantes que aborda es el funcionamiento del Grupo Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático, el panel del IPCC de la ONU, del que la ultraderecha habla como si fueran los Sabios de Sion. El IPCC no genera nuevo conocimiento, sino que evalúa la literatura científica producida por los investigadores de todo el mundo y de las más variadas disciplinas. Es una estructura de saber nacida en la revolución científica con la que la ultraderecha quiere acabar. Los neoliberales en aras del mercado, los neoconservadores para sustituirlo por las narraciones religiosas. Ahí también nos va la vida en ello.