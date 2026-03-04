CAF aprueba 1.130 millones de dólares para impulsar el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe

El directorio de CAF aprobó un paquete de recursos financieros para mejorar la gestión de desastres naturales y la resiliencia climática

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- aprobó 1.130 millones de dólares para el desarrollo sostenible de la región en cuatro operaciones de alto impacto. Una línea de crédito de 450 millones de dólares para fortalecer la gestión de deuda y la respuesta ante emergencias climáticas en Uruguay; un crédito de 230 millones a la empresa Acosol para garantizar la seguridad hídrica en 11 municipios de la Costa del Sol en España; y 450 millones para Ecuador en dos operaciones para reforzar la seguridad ciudadana y la capacidad de respuesta frente a desastres.

Durante la sesión, el directorio aprobó el inicio del proceso de incorporación de St. Vincent and the Grenadines como accionista de CAF, lo que abrirá nuevas vías para acceder a recursos financieros a largo plazo y subvenciones de cooperación técnica, y le permitirá avanzar en su agenda nacional de desarrollo.

“Con estos recursos, CAF reafirma su posición como el socio estratégico de la región, apoyando a nuestros accionistas con soluciones concretas para los desafíos más apremiantes de sus poblaciones. Además, gracias a nuestra expansión en el Caribe, vamos en camino de convertirnos en el banco de desarrollo con mayor cobertura geográfica de América Latina y el Caribe”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

En la reunión, también se transfirió la presidencia del directorio a Uruguay. Su ministro de Finanzas, Gabriel Oddone, ejercerá un mandato de un año, del 1 de abril del 2026 al 31 de marzo del 2027, durante el cual presidirá todas las reuniones de la junta. Oddone sucederá al Ministro de Finanzas de Trinidad y Tobago, Davendranath Tancoo.

En el marco de la reunión del directorio, CAF también presentó su estrategia para convertir al Perú en líder global en turismo, a través de la diversificación de destinos, de la consolidación de Cusco–Machu Picchu como atractivo de talla mundial y de programas regionales de turismo literario, cultural y religioso. La institución también firmó, junto a ONU Turismo y la Cátedra Vargas Llosa, un acuerdo para promover la innovación en el turismo literario en América Latina y el Caribe.

Otro de los puntos clave de las reuniones de CAF fue la presentación de su nuevo Informe de Transparencia, que recoge los principales avances y desafíos institucionales en transparencia, acceso a la información y gobernanza. Durante 2025, la institución amplió la información publicada, pasando de cuatro a más de treinta indicadores, e incorporando datos sobre financiamiento, ODS, resultados e información operativa.

Asimismo, se reforzaron las plataformas digitales y los mecanismos de participación ciudadana, lo que se reflejó en una mejora sustantiva en las evaluaciones internacionales de transparencia y en un mayor uso de los canales institucionales.