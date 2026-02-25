Un gran paso para América Latina y el Caribe

Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por CAF, en Panamá, el 27 de enero.

Nuestra labor, desde el banco de desarrollo, va más allá del financiamiento. Parte de nuestro ADN es crear espacios como el foro económico que se celebró en Panamá

Hace apenas unas semanas, Panamá se convirtió en el epicentro de una conversación crucial. Allí celebramos la segunda edición del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por CAF. Si tuviera que resumir el sentir de los más de 6.600 asistentes de 70 países que participaron en el evento, diría que lo que ocurrió fue algo que la región necesitaba desde hacía varias décadas: dejamos de lado los diagnósticos y las diferencias ideológicas para empezar a construir soluciones de medio y largo plazo a los principales problemas que nos aquejan.

El resultado fue un éxito que se mide en cifras: ocho jefes de Estado y de Gobierno, 240 panelistas (incluyendo cuatro premios Nobel) y medio centenar de sesiones. Pero, sobre todo, se mide en la calidad de los diálogos que se generaron. No hubo tema importante que se quedara fuera: desde la reconfiguración geopolítica y la inteligencia artificial, hasta la inclusión social y la sostenibilidad ambiental, fueron sometidos a un examen profundo y franco.

Previo al encuentro, planteábamos la necesidad de ir más allá del diagnóstico y priorizar proyectos de impacto regional que trasciendan ciclos políticos. Y eso fue precisamente lo que comenzó a tomar forma. Ministros de Economía sostuvieron una charla a puerta cerrada para examinar desafíos compartidos, un ejercicio simple, pero difícil de lograr en foros multilaterales más amplios. Empresarios de Santiago, Lima, Ciudad de Guatemala y Santo Domingo se sentaron a la misma mesa para construir alianzas. Las más de 1.100 reuniones programadas y las ruedas de negocio no solo cerraron operaciones millonarias, sino que sembraron la semilla de proyectos tangibles que veremos en el futuro.

Este dinamismo confirmó algo que a menudo olvidamos: la fuerza de la integración en nuestra región no viene solo de los discursos oficiales, sino de los individuos. Son los emprendedores, los académicos, los líderes sociales y los ciudadanos los verdaderos protagonistas de un proceso que es más fluido y práctico de lo que parece.

Quedó claro que no buscamos una uniformidad de pensamiento. La región es diversa en ideologías y realidades. Lo que construimos en Panamá fue una visión estratégica compartida sobre los grandes ejes que nos unen. Hablamos de corredores bioceánicos inteligentes, de una agenda digital común para garantizar soberanía de datos, y de cómo transformar nuestra potencia en biodiversidad y energías renovables en productos verdes de alto valor. Se trata, en definitiva, de liderar la transición hacia una bioeconomía circular y no solo de exportar materias primas.

Pero también confrontamos nuestras asignaturas pendientes. La desigualdad sigue siendo nuestro talón de Aquiles. Por eso, el diálogo incluyó la necesidad de construir sistemas educativos modernos, cerrar brechas de género y étnicas, y formalizar el empleo. Un crecimiento que no sea inclusivo, simplemente no es sostenible.

Nuestra labor, desde el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, va más allá del financiamiento. Parte de nuestro ADN es crear estos espacios de diálogo y usar nuestro poder de convocatoria para tender puentes. Sabemos que vivimos sobre un terreno fértil, donde las buenas ideas pueden echar raíces fuertes y prosperar.

Por todo ello, el éxito de este segundo Foro es un impulso para seguir adelante. Ya estamos trabajando en la convocatoria para fines de enero de 2027, de nuevo en Panamá. El objetivo es aportar otro granito de arena para construir una región más próspera, justa y sostenible. Una región que, actuando unida y demostrando que es parte de la solución a los problemas globales, logrará por fin sentarse en la mesa donde se toman las decisiones del mundo. La cita, que ya se ha vuelto una cita que vale la pena, está en marcha.