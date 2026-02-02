Andrew Holness, primer ministro de Jamaica: “El Caribe quiere seguir siendo un territorio de paz”

El mandatario confía en mantener buenas relaciones con Trump e incide en la resiliencia de la isla frente a desastres como el huracán Melissa

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

Hace poco más de tres meses, el huracán Melissa —de categoría 5— arrasó el Caribe. En Jamaica dejó 45 muertos, el 80% de la isla sin electricidad y paralizó el sector turístico del que depende un tercio de la economía nacional. En la isla, la inversión en prevención de riesgos dio sus frutos y lograron contener el impacto que podría haber dejado el “huracán del siglo”, según la ONU. Pero las previsiones de la ciencia auguran para el Caribe seguir estando en la primera línea de unos eventos climáticos cada vez más intensos y más frecuentes.

Para Andrew Holness (Spanish Town, 53 años), primer ministro de Jamaica, la encadenación de desastres los ha entrenado en resiliencia. “El cambio climático no solo implica la adaptación y la mitigación, sino también la preparación. Y esa preparación significa construir infraestructuras resilientes y que puedan soportar lo que es probable que siga ocurriendo”, reconoció en una breve entrevista con EL PAÍS, horas después de su intervención en el Foro Económico de América Latina y el Caribe, liderado por CAF y con la colaboración del Grupo Prisa, a través de World in Progress (WIP).

Durante el encuentro, que reunió a otros seis jefes de Estado —Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Panamá y Guatemala— y un presidente electo —Chile—, Holness reflexionaba sobre si la pregunta que se deben hacer los países en este momento no es si el sistema global está cambiando, sino si la región va a cambiar con intención. “La vulnerabilidad no es nuestro destino. No somos periféricos. Tenemos que dejar de reaccionar para anticipar el cambio”.

Pregunta. ¿Cómo está la isla hoy después del huracán Melissa?

Respuesta. Estamos entrando firmemente en la fase de recuperación. Prácticamente el 94% de la electricidad ha sido restaurada, igual que el agua. Las telecomunicaciones se restauraron en un 90%. Las escuelas han vuelto a abrir con nuevas modalidades de educación y los hospitales. Y ahora estamos preparando becas de reconstrucción de casas, techos y estructuras. Una vez completado esto, pasaremos de la fase de recuperación a la de reconstrucción y fortalecimiento de la resiliencia. Para ello, hemos creado una autoridad específica [Autoridad Nacional de Reconstrucción y Resiliencia]. Esta autoridad contará con poderes legales especiales para seleccionar y acelerar la ejecución de proyectos de reconstrucción.

P. Sabemos que el impacto de desastres en el Caribe va a verse incrementado como consecuencia del cambio climático. ¿Cómo se puede preparar su país?

R. Bueno, la resiliencia es una característica importante de nuestra economía. Tenemos un sistema fiscal de múltiples capas que nos prepara para los desastres. Contamos con ahorros, seguros y bonos para catástrofes. Todo esto se movilizó en las primeras etapas del desastre. Y, ahora, gracias a nuestro buen desempeño fiscal durante la última década, hemos accedido a apoyo y hemos obtenido acuerdos con CAF para una financiación significativa en proyectos de reconstrucción.

Andrew Holness, primer ministro de Jamaica. Enea Lebrun

P. ¿Hay un plan de preparación como región del Caribe?

R. No. El Caribe siempre ha estado en primera línea en lo que respecta al cambio climático. Somos los más afectados, pero, por supuesto, los que menos contribuimos a él. Por eso hemos sido muy activos y seguimos defendiendo las cuestiones relacionadas con ello. En Jamaica consideramos que el cambio climático no solo implica la adaptación y la mitigación, sino también la preparación. Y esa preparación significa construir infraestructuras resilientes, infraestructuras que puedan soportar lo que es probable que ocurra en las próximas tormentas más frecuentes e intensas. Por lo tanto, nos centramos en la resiliencia.

P. Casi un tercio de la economía de Jamaica depende del turismo. ¿Han logrado volver a cifras previas a Melissa?

R. El turismo se está recuperando. Tuvo un impacto significativo en nuestros hoteles, pero es el sector que más resiliencia ha demostrado. Lo que está claro es que los hoteles que han sufrido daños están aprovechando esta oportunidad para reconstruirse. Cuando se tienen propiedades turísticas, siempre hay que renovarse y están aprovechando esta oportunidad para construir algo mejor, más atractivo. A corto plazo habrá una caída, pero a largo plazo el producto turístico mejorará.

P. Hay decenas de ciudades en el mundo que están denunciando las consecuencias del turismo masivo. Las calles de las Islas Canarias y Barcelona se llenaron de protestas; Nueva York busca ponerle coto a Airbnb y Venecia está cobrando un impuesto a los turistas. ¿Cómo expandir el turismo sin que esto suceda en su país?

R. Nuestro turismo es muy diferente; todavía no estamos en una etapa en la que se pueda decir que tenemos un turismo masivo. Tenemos capacidad para expandirnos, pero somos conscientes de que no queremos que el turismo desplace a los ciudadanos ni comprometer el uso local de los recursos naturales. Es decir, nuestro patrimonio. Hay que encontrar un equilibrio. La naturaleza de nuestro turismo se basa en gran medida en los complejos turísticos. Por lo tanto, hay zonas que se han desarrollado literalmente para el turismo y no afecta a los locales. Nuestro Gobierno ha adoptado una postura política firme para garantizar la protección de nuestras playas y el acceso del pueblo jamaicano a ellas.

P. Parece que el próximo objetivo de Donald Trump es Cuba. ¿Le preocupa que se desestabilice el Caribe?

R. El Caribe quiere seguir siendo un territorio de paz como hasta ahora. Aquí hay problemas relacionados con las drogas, la delincuencia transnacional y la trata de personas sobre los que hay que adoptar una postura firme. Jamaica ha sufrido enormemente a causa de la elevada delincuencia y la delincuencia transnacional, y hemos sido muy eficaces. Jamaica está haciendo frente a estas redes delictivas organizadas transnacionales y lo estamos haciendo muy bien. Está también la situación en Haití, a la que prestamos mucha atención y en la que participamos activamente en términos políticos. En general, salvo por lo que ha ocurrido en Venezuela, la región sigue siendo pacífica y eso es lo que nos interesa. Queremos que haya paz en la región.

P. Ha mencionado que han reducido en más de un 40% la tasa de homicidios en Jamaica, pero aún hay retos por delante. En su país son asesinadas prácticamente tres personas al día…

R. Ese es nuestro principal objetivo. La mejor manera de hacer frente a la violencia y la delincuencia es garantizar una buena gobernanza, disciplina fiscal y una economía en crecimiento. Y mi administración ha estado haciendo esas tres cosas muy bien.