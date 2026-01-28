América Latina y el Caribe buscan la receta para el crecimiento económico

Fayval Williams, ministra de Finanzas y Servicio Público de Jamaica; Felipe Chapman, ministro de Economía de Panamá; Felipe Larraín, exministro de Hacienda de Chile; Jerson Rogelio Posada, ministro de Hacienda de El Salvador y Sariha Moya, ministra de Economía y Finanzas de Ecuador.

Si bien en los últimos tres años los países de América Latina y el Caribe han conseguido reducir entre un 10% y un 4% la inflación en promedio, hay un reto compartido que avanza lento: la región crece menos que el resto del mundo. Es por ello que siete ministros económicos de la región y el ministro electo de Chile se dieron cita en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, considerado informalmente por su dimensión un Davos latinoamericano. Durante el panel, los expertos dibujaron los retos comunes que afrontan y compartieron los éxitos de sus gestiones. De cumplirse las estimaciones, entre 2015 y 2026, la región habría crecido apenas un 2% anual, posicionándose como el periodo más prolongado de bajo crecimiento desde los 80.

Durante las ponencias, organizadas por CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, en colaboración con el Grupo PRISA (editor de EL PAÍS), a través del foro World in Progress (WIP), quedó claro un desafío común: reducir la deuda y la inflación, e incrementar el crecimiento económico. “El estancamiento en el crecimiento provoca que cualquier choque externo nos afecte mucho más que a otras regiones”, lamentó Felipe Larraín, exministro de Hacienda de Chile y director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas de la República de Panamá, coincidió en esta preocupación, destacando las amenazas del escenario geopolítico actual. Pese a esto, Chapman celebró la reducción del déficit anual de 2025, en más de un 45%. “Muchos decían que para ello había que aplicar una estrategia de austeridad y detener el gasto público, pero en nuestro caso buscamos trayectos menos traumáticos. Apostamos por un aterrizaje suave”, avisó.

Uno de los shocks que más se teme en la región es el impacto del cambio climático. Uno de los casos más emblemáticos del Caribe es Jamaica, que se convirtió en uno de los primeros países en incluir una cláusula en los pactos de deuda que congele el cobro después de un desastre. Allí, como en varias islas del Caribe, los eventos climáticos son cada vez más frecuentes y demoledores. Hace tres meses, por ejemplo, el huracán Melissa dejó 45 fallecidos, destrozó gran parte de la infraestructura costera y dejó sin luz al 80% del país; una situación que paralizó el turismo en la isla, que supone un tercio de la economía nacional.

Es por ello que la ministra de Finanzas y Servicio Público de Jamaica, Fayval Williams, destacó el carácter resiliente del país. “Estamos comprometidos a construir mejor, más resiliente y más fuerte para que, si volvemos a estos escenarios de nuevo, estemos mejor preparados y salgamos mejor parados”. Idea que fue respaldada por Dennis Cornwall, ministro de Finanzas de Granada. “Nuestras islas están expuestas profundamente a la crisis climática y eso hay que pensarlo a la hora de generar arquitectura financiera”.

Ante estos escenarios que aumentan la incertidumbre, el foro se convirtió en un encuentro para compartir qué recetas han servido a los países. El ministro de Hacienda de El Salvador, Jerson Rogelio Posada, celebró representar un país que cuenta con una de las inflaciones más bajas de la región (cerca del 1,1%) gracias a la gestión activa y efectiva de la deuda, la priorización del gasto público y el incremento de ingresos sostenidos. Asimismo, Sariha Moya, ministra de Economía y Finanzas de Ecuador, destacó haber identificado y reforzado sectores con vulnerabilidades para crecer. “Actualmente exportamos más camarón que petróleo porque hemos tomado decisiones estructurales y hemos apoyado a sectores con potencial que no estaban creciendo”, dijo.

Pero crecer, y hacerlo sosteniblemente, implica cambios en las fórmulas de siempre, lo que pasa por diversificar la economía para ser menos vulnerables. Ante esto, el ministro de Finanzas de Trinidad y Tobago, Davendranath Tancoo, explicó que el país, con una economía en la que el 30% del PIB depende del sector energético, está moviendo de la industria del petróleo a la del gas natural- a pesar de que ambos son combustibles fósiles-. “Usaremos los recursos del gas para diversificar otros sectores económicos y así protegernos de los movimientos cíclicos de los precios del petróleo y el gas”.

Mientras tanto, Jorge Quiroz, coordinador económico del electo presidente José Antonio Kast y próximo ministro de Hacienda de Chile, fue enfático en decir que, tan pronto la nueva administración llegue al poder, se liberarán tres trabas que, desde su punto de vista, han bloqueado la inversión en el país: la libertad de permiso, el retorno y la dignidad. “Necesitamos una base tributaria que le permita al empresario, al ciudadano, soñar con enriquecerse”.