CAF cierra 2025 con un récord: aprobó más de 18.000 millones de dólares para el financiamiento sostenible
El banco busca comprometer 40.000 millones de dólares para el financiamiento verde en los próximos cinco años
CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, anunció que rompió una cifra récord durante 2025: aprobó un total de 18.560 millones de dólares en financiamiento para el desarrollo sostenible - convirtiéndose en el monto más alto en sus 56 años de vida -, a la vez que emitió 8.300 millones de dólares en bonos internacionales. “Los resultados del 2025 son el fruto de una estrategia clara y del compromiso de todo nuestro equipo”, señaló a través de un comunicado Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, que recientemente fue reelegido para continuar con este cargo durante el periodo 2026-2031.
La financiación aprobada se destinará a sectores estratégicos que van desde la movilidad sostenible hasta la modernización de sistemas penitenciarios, recursos que, cada vez más, abarcan nuevos lugares, ya que CAF amplió su membresía a 24 países.
“Hemos cumplido nuestras metas verdes antes de lo previsto, logramos la mejor calificación de riesgo en nuestra historia y movilizamos recursos sin precedentes para beneficio de todos los latinoamericanos y caribeños”, agregó Díaz-Granados. “Todo esto es una buena noticia para América Latina y el Caribe, que hoy cuenta con el apoyo estratégico, financiero y de conocimiento de CAF, uno de los bienes más preciados de la región”.
Bajo su liderazgo, en 2021 la institución se puso el propósito de que al menos el 40% de sus aprobaciones fueran sostenibles para 2026, meta que se logró de manera anticipada en 2024. Por eso, y persiguiendo su foco de convertirse en el banco verde de América Latina y el Caribe, durante la COP30 de Belém CAF anunció que comprometerá 40.000 millones de dólares para el financiamiento verde en los próximos cinco años y aumentará el porcentaje de su financiación verde al 50% para 2030. Solo a lo largo de 2025, por ejemplo, el banco hizo una inversión de 2.500 millones de dólares para impulsar la economía azul, destinó 18.000 millones de dólares para el transporte sostenible y emitió su primer bono sostenible por 1.500 millones de euros.
Entre el 28 y 29 de enero, además, CAF celebrará su segundo Foro Económico Internacional en Panamá, uno que nació en 2025 con el objetivo de posicionar a la región en el escenario global. Entre los invitados internacionales que asistirán están Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y José Raúl Mulino, presidente del país anfitrión. El espacio también contará con presentaciones de los premios Nobel de Economía James Robinson (2024) y Philippe Aghion (2025), así como de Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa.
Esta segunda edición del foro, organizado por CAF y socios como el Grupo Prisa y World in Progress, busca ser una cita fija en el calendario de los pensadores, sociedad civil y empresarios que puedan aportar a la conversación sobre el sector agropecuario, minería, gas y tecnologías limpias, la transición energética y ambiental, el powershoring o los servicios y digitalización. En la anterior convocatoria asistieron unas 2.000 personas, más de 150 líderes mundiales de 15 países, se celebraron 50 paneles y se sumaron unas 350.000 personas en el streaming.
