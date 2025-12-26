CAF cierra 2025 con un récord: aprobó más de 18.000 millones de dólares para el financiamiento sostenible

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, anunció que rompió una cifra récord durante 2025: aprobó un total de 18.560 millones de dólares en financiamiento para el desarrollo sostenible - convirtiéndose en el monto más alto en sus 56 años de vida -, a la vez que emitió 8.300 millones de dólares en bonos internacionales. “Los resultados del 2025 son el fruto de una estrategia clara y del compromiso de todo nuestro equipo”, señaló a través de un comunicado Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, que recientemente fue reelegido para continuar con este cargo durante el periodo 2026-2031.

Sergio Díaz-Granados, durante el el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2025. CAF

La financiación aprobada se destinará a sectores estratégicos que van desde la movilidad sostenible hasta la modernización de sistemas penitenciarios, recursos que, cada vez más, abarcan nuevos lugares, ya que CAF amplió su membresía a 24 países.

“Hemos cumplido nuestras metas verdes antes de lo previsto, logramos la mejor calificación de riesgo en nuestra historia y movilizamos recursos sin precedentes para beneficio de todos los latinoamericanos y caribeños”, agregó Díaz-Granados. “Todo esto es una buena noticia para América Latina y el Caribe, que hoy cuenta con el apoyo estratégico, financiero y de conocimiento de CAF, uno de los bienes más preciados de la región”.

Bajo su liderazgo, en 2021 la institución se puso el propósito de que al menos el 40% de sus aprobaciones fueran sostenibles para 2026, meta que se logró de manera anticipada en 2024. Por eso, y persiguiendo su foco de convertirse en el banco verde de América Latina y el Caribe, durante la COP30 de Belém CAF anunció que comprometerá 40.000 millones de dólares para el financiamiento verde en los próximos cinco años y aumentará el porcentaje de su financiación verde al 50% para 2030. Solo a lo largo de 2025, por ejemplo, el banco hizo una inversión de 2.500 millones de dólares para impulsar la economía azul, destinó 18.000 millones de dólares para el transporte sostenible y emitió su primer bono sostenible por 1.500 millones de euros.

Entre el 28 y 29 de enero, además, CAF celebrará su segundo Foro Económico Internacional en Panamá, uno que nació en 2025 con el objetivo de posicionar a la región en el escenario global. Entre los invitados internacionales que asistirán están Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y José Raúl Mulino, presidente del país anfitrión. El espacio también contará con presentaciones de los premios Nobel de Economía James Robinson (2024) y Philippe Aghion (2025), así como de Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa.

Esta segunda edición del foro, organizado por CAF y socios como el Grupo Prisa y World in Progress, busca ser una cita fija en el calendario de los pensadores, sociedad civil y empresarios que puedan aportar a la conversación sobre el sector agropecuario, minería, gas y tecnologías limpias, la transición energética y ambiental, el powershoring o los servicios y digitalización. En la anterior convocatoria asistieron unas 2.000 personas, más de 150 líderes mundiales de 15 países, se celebraron 50 paneles y se sumaron unas 350.000 personas en el streaming.